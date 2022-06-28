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Школа для детей из Украины продолжит работу на улице Ряэгу

rus.postimees.ee
Школа для детей из Украины продолжит работу на улице Ряэгу
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Школа для детей из Украины продолжит работу на улице Ряэгу.
Школа для детей из Украины продолжит работу на улице Ряэгу. Фото: Tallinna kommunikatsioon

Таллиннская горуправа приняла решение продлить договор об аренде с Таллиннским университетом, чтобы созданная для детей из Украины школа могла продолжить деятельность на нынешнем месте - по адресу Ряэгу, 49. Договор действителен с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.

Действующая в качестве филиала Таллиннской Лиллекюлаской гимназии, школа начала работу в здании, принадлежащем Таллиннскому университету, 11 апреля 2022 года и продолжит деятельность на том же месте до конца следующего учебного года.

«Первые месяцы школа работала в режиме т.н. дневной школы, в которой детям предлагались занятия по интересам и другие виды деятельности. Классической учебной работы пока не проводилось. Такая форма обучения дала детям возможность адаптироваться к новым условиям – учитывая ситуацию, им, безусловно, нужно время на восстановление. В новом учебном году процесс обучения в этом учебном заведении будет выстроен по аналогии с другими муниципальными школами Таллинна, исходя из государственной учебной программы Эстонии, - отметил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. – Мы очень благодарны Таллиннскому университету, который еще весной быстро нашел возможность предоставить в наше распоряжение часть здания. Осенью школа на улице Ряэгу будет готова принять 430 учеников 1-6 классов».

На заседании, прошедшем 22 июня, горуправа уполномочила руководителя Таллиннского департамента образования подписать договор между Таллиннским университетом и Таллинном, согласно которому город с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года сможет использовать помещения по адресу Ряэгу, 49, чтобы организовать деятельность школы для детей-военных беженцев из Украины. Город платит университету аренду за использование помещений, а также сопровождающиеся расходы (необходимые хозяйственные работы и проч.).

Наряду с расположенным на улице Ряэгу филиалом гимназии Лиллекюла украинских детей принимают и другие муниципальные школы Таллинна. На сегодняшний день в школы Таллинна из Украины принят 781 ученик и представлено 349 заявлений о предоставлении места в столичных школах.

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