Аристократ в роли демократа ⟩ Почему президент Казахстана сейчас более европеец, чем его большие воинственные соседи?

- Вы уже ответили на свой вопрос вполне определенно. Внутренний рейтинг Токаева сильно пошатнулся вследствие событий «кровавого января», когда он был вынужден прибегнуть к иностранной, прямо говоря, российской военной помощи. Будем называть вещи своими именами: ОДКБ – это, в первую очередь, Россия. Хотя Токаев и быстро распорядился вывести войска, осадок от этой его инициативы остался, и платить за него приходится немалую цену. В частности, обвинениями в том, что он агент России и должник Путина. Так что его жест на форуме – это попытка отвести подозрения. В то же время, Токаев смотрит вперед и понимает, что скоро президентские выборы. По казахстанским законам второй срок – последний, и я уверен, что Токаев не будет обнулять время своего пребывания во власти, как это сделал Путин и как теперь готовится сделать президент Узбекистана (в середине июня узбекистанский сенат выступил с предложением внести изменения в конституцию, чтобы Шавкат Мирзиёев смог баллотироваться снова – прим. ред.). Возможно, я чуть лучше отношусь к лидеру Казахстана, чем к лидеру своей страны. Нам вообще это свойственно. Но я бы отдал должное тому достоинству, с которым Токаев совершил свой жест и в расчете на мировое сообщество. Расчет этот вполне прагматичен. Война когда-нибудь закончится, и Путину точно придется уже до конца своих дней платить за содеянное. В историю он войдет как деятель, который развязал эту войну – первую большую войну в Европе XXI века. А Токаев не хочет остаться в истории как человек, который сохранил союзные отношения с этой политикой, не дистанцировался от нее. Одни дистанцируются молча и предоставляют право другим домысливать, что они себе думают, а он сказал все откровенно. Причем много раз – и в лицо Путину, и в прямом эфире российского телевидения. Такого давно не было и еще долго, я уверен, не будет.