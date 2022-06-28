Недавно попечительский совет тартуской Школы имени Александра Пушкина составил открытое обращение к властям города, в котором был приведен ряд проблем, которые якобы осложняют переход на эстоноязычное обучение в учебном году 2025/2026. Один из главных активистов языковой реформы, председатель городского собрания Тынис Лукас говорит, что решение принято, и подготовка для реорганизации учебного процесса в двух тартуских школах и трех детских садах уже идет, пишет Tartu Postimees.
Для подписчиков
Тынис Лукас в ответ на обращение попечительского совета Пушкинской школы: решение принято, идем дальше
Тынис Лукас в ответ на обращение попечительского совета Пушкинской школы: решение принято, идем дальше
В качестве одной из проблем представители школы указывают нехватку учителей, владеющих эстонским языком на уровне С1. Также нет разработанных на государственном уровне электронных учебных материалов и средств. По словам Лукаса, это нельзя считать самым большим препятствием: «В Тарту по сравнению с остальными регионами Эстонии проще всего найти учителей. Если провести масштабные приготовления, то будут найдены и учителя с соответствующей квалификацией».
Ключевые слова