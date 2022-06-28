Тынис Лукас в ответ на обращение попечительского совета Пушкинской школы: решение принято, идем дальше

В качестве одной из проблем представители школы указывают нехватку учителей, владеющих эстонским языком на уровне С1. Также нет разработанных на государственном уровне электронных учебных материалов и средств. По словам Лукаса, это нельзя считать самым большим препятствием: «В Тарту по сравнению с остальными регионами Эстонии проще всего найти учителей. Если провести масштабные приготовления, то будут найдены и учителя с соответствующей квалификацией».

Лукас пообещал, что Пушкинская школа и другие русскоязычные тартуский учебные заведения не останутся в одиночестве со своими проблемами, и город окажет всестороннюю поддержку в переходе на эстоноязычное обучение: «Считаю, что и в Пушкинской школе понимают необходимость изменений. В конце концов, это больше всего поможет тем молодым людям, которые там учатся». Он добавил, что, согласно последним исследованиям, качество обучения эстонскому языку в русскоязычных учебных заведениях скорее снизилось: «Это четко показывает, что у нас есть проблема и те молодые люди, которые не получают качественного образования, не обязательно смогут получить хорошие возможности в будущем».