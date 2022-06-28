Сегодня было отмечено первое в Тарту общественное укрытие, чтобы лучше подготовиться к защите населения в случае военной угрозы. Укрытие было отмечено международным знаком гражданской защиты, как и подобные места в других городах Эстонии. В первой установке знака в Тарту участвовали вице-канцлер Министерства внутренних дел Виола Мурд, начальник Южного спасательного центра Спасательного департамента Марго Клаос и мэр Тарту Урмас Клаас.
В Тарту начали маркировать общественные укрытия
Виола Мурд, вице-канцлер по вопросам спасения и готовности к кризисам, отметила, что война в Украине наглядно показала важную роль Спасательного департамента в национальной обороне и устойчивом развитии гражданской защиты. «Благодаря недавнему единовременному финансированию мы можем развивать более важные разработки, связанные с гражданской обороной. Одной из таких разработок является маркировка укрытий. В то же время, ежегодно требуется дополнительно 70 миллионов евро на долгосрочное развитие и фиксированные расходы для выполнения обязательств нашего правительства в области национальной обороны. Усиление защиты населения не может происходить за счет повседневной безопасности», — отметила Мурд. Кроме того, вице-канцлер подчеркнула кризисную роль каждого жителя, т.е. что каждый должен знать, что делать, чтобы защитить себя и помочь другим в случае опасности.
В настоящее время в Тарту отобрано 18 общественных укрытий, которым в июле будет присвоена маркировка. Первая вывеска была установлена сегодня на здании школы Герберта Масинга, в подвале которого находится укрытие. По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, первые укрытия в Тарту были выбраны для покрытия различных частей города и тех мест, где дома или на работе укрытий может не быть. «Сегодня мы сделали первый шаг по маркировке укрытий. Теперь надо продолжать работу, чтобы в укрытиях были правила поведения, и люди знали, когда и при какой опасности можно там укрыться. В связи с этим работа со Спасательным департаментом будет продолжена», — сказал мэр.
По словам Марго Клаос, начальника Южного спасательного центра Спасательного департамента, грубые атаки России на мирное население Украины вынуждают нас вносить реальные изменения в боеготовность населения Эстонии. «В течение нескольких месяцев Спасательный департамент совместно с Тартуской городской управой нанесли на карту первые 18 зданий, пригодных для общественных укрытий, но это только начало», — сказал руководитель спасательного центра. «Помимо других кризисов, нам нужно научить население лучше защищать себя в случае военного нападения». Клаос добавил, что сфера нуждается в постоянном финансировании для устойчивого развития гражданской обороны.
Несколько недель назад у входа в подземную часть таллиннской площади Свободы были установлены первые в стране знаки укрытия. Маркировка укрытий в Пярну и Нарве проходит параллельно. Общественные укрытия предназначены в первую очередь для людей, которые уязвимы на городских улицах в случае неожиданной опасности и не могут быстро спрятаться дома или на работе. Их местонахождение должно быть известно как муниципалитетам, так и жителям. Укрытие может быть необходимо в случае военной угрозы, а также в случае других угроз, таких как экстремальные погодные условия, крупный пожар, химическая атака, беспорядки и тому подобное. В случае разных опасностей инструкция поведения тоже разная, например, в экстремальных погодных условиях достаточно просто зайти в помещение и закрыть окна. Чтобы адекватно реагировать, нужно всегда внимательно прислушиваться к указаниям властей и действовать в соответствии с ними.