В Тарту начали маркировать общественные укрытия

По словам Марго Клаос, начальника Южного спасательного центра Спасательного департамента, грубые атаки России на мирное население Украины вынуждают нас вносить реальные изменения в боеготовность населения Эстонии. «В течение нескольких месяцев Спасательный департамент совместно с Тартуской городской управой нанесли на карту первые 18 зданий, пригодных для общественных укрытий, но это только начало», — сказал руководитель спасательного центра. «Помимо других кризисов, нам нужно научить население лучше защищать себя в случае военного нападения». Клаос добавил, что сфера нуждается в постоянном финансировании для устойчивого развития гражданской обороны.

Несколько недель назад у входа в подземную часть таллиннской площади Свободы были установлены первые в стране знаки укрытия. Маркировка укрытий в Пярну и Нарве проходит параллельно. Общественные укрытия предназначены в первую очередь для людей, которые уязвимы на городских улицах в случае неожиданной опасности и не могут быстро спрятаться дома или на работе. Их местонахождение должно быть известно как муниципалитетам, так и жителям. Укрытие может быть необходимо в случае военной угрозы, а также в случае других угроз, таких как экстремальные погодные условия, крупный пожар, химическая атака, беспорядки и тому подобное. В случае разных опасностей инструкция поведения тоже разная, например, в экстремальных погодных условиях достаточно просто зайти в помещение и закрыть окна. Чтобы адекватно реагировать, нужно всегда внимательно прислушиваться к указаниям властей и действовать в соответствии с ними.