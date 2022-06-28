Еще один. Чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике оскорбил Хэмилтона на расовой почве

Пике дал интервью журналисту Рикардо Оливейре еще в ноябре прошлого года, а недавно телеканал Enerto опубликовал выдержки из этой беседы, которые вызвали бурную реакцию в соцсетях, передает РБК. Пике использовал в адрес Хэмилтона слово neguinho. Этот термин, когда используется в уничижительном смысле или с намерением оскорбить, считается расистским.
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Пике обсуждал аварию Хэмилтона и действующего чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена на первом круге Гран-при Великобритании прошлого года.
«Этот маленький негр подставился под удар, потому что в том повороте просто не было места для двух машин. Это бы грязный прием. Ему повезло, что пострадал только Ферстаппен, который вылетел с трассы», — сказал Пике.
Сам Пике пока никак не прокомментировал свои слова в адрес Хэмилтона. Примечательно, что последние несколько лет Ферстаппен встречается с Келли Пике, дочерью трехкратного чемпиона «Формулы-1».
В «Формуле-1» назвали неприемлемыми любые дискриминационные или расистские высказывания. Также трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике осудили в Международной автомобильной федерации команде Хэмилтона Mercedes.
«Дискриминационные или расистские высказывания неприемлемы ни в какой форме, они не должны быть часть общества. Льюис — невероятный посол нашего спорта, он заслуживает уважения. Его усилия по увеличению многообразия и инклюзивности являются уроком для многих, мы также этому привержены», — говорится в заявлении.