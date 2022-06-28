Еще один. Чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике оскорбил Хэмилтона на расовой почве

Пике обсуждал аварию Хэмилтона и действующего чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена на первом круге Гран-при Великобритании прошлого года.

«Этот маленький негр подставился под удар, потому что в том повороте просто не было места для двух машин. Это бы грязный прием. Ему повезло, что пострадал только Ферстаппен, который вылетел с трассы», — сказал Пике.

Сам Пике пока никак не прокомментировал свои слова в адрес Хэмилтона. Примечательно, что последние несколько лет Ферстаппен встречается с Келли Пике, дочерью трехкратного чемпиона «Формулы-1».

В «Формуле-1» назвали неприемлемыми любые дискриминационные или расистские высказывания. Также трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике осудили в Международной автомобильной федерации команде Хэмилтона Mercedes.