По оценке ОЭСР, Эстония успешно справилась с вызванными пандемией экономическими шоками, организация прогнозирует дальнейший экономический рост, но угрозы для экономических перспектив представляют прежде всего риски, обусловленные начатой Россией войной и высокой инфляцией.
ОЭСР: экономическому росту Эстонии препятствуют война и высокая инфляция
В 2021 году экономика Эстонии достигла допандемийного уровня, но в дальнейшем эта тенденция прекратится из-за войны, которую Россия начала в Украине. В этом году экономический рост будет ограничивать высокая инфляция и по оценке ОЭСР, рост составит порядка 1,3 процента, а в следующем году он поднимется до 1,8 процента, сообщило Министерство финансов.
Экономический рост поощряет использование европейских средств и средств Европейской программы экономического восстановления, но ему угрожает высокая инфляция, связанная с ценами на продукты питания и энергоносители. В то же время, в условиях низких процентных ставок сложно остановить высокую инфляцию — это следует учитывать при планировании бюджетных затрат, в том числе затрат на поддержку беженцев и самых уязвимых групп, повышение обороноспособности и инвестиции в энергетическую инфраструктуру.
По оценке ОЭСР, в Эстонии растет нехватка рабочей силы, что в свою очередь усиливает давление на зарплаты, инфляцию и конкурентоспособность. В результате сопутствовавших пандемии строгих требований по пересечению границы и административных препятствий возникла нехватка иностранной рабочей силы, которая позволила бы смягчить нехватку рабочей силы. Тем важнее продиктованные потребностями рынка труда программы переобучения и дополнительного обучения, которые помогли бы бороться с нехваткой рабочей силы и поощряли бы экономику. Для того, чтобы целенаправленнее использовать социальные пособия и сокращать бедность, ОЭСР рекомендует понизить социальное страхование для низкооплачиваемых людей и молодежи.
В своем отчете ОЭСР отмечает успехи, достигнутые Эстонией в сокращении гендерного разрыва зарплат, но подчеркивает, что следует продолжать работу.
По оценке ОЭСР, в подготовке к вызовам, связанным преимущественно с изменениями климата и старением населения, стоит рассмотреть вариант изменений налогообложения, например, пересмотреть порядок налогообложения дивидендов, которое в Эстонии является одним из самых низких среди стран ОЭСР. ОЭСР также рекомендует рассмотреть вариант налогообложения не только земли, но и прочей недвижимости.
Экономика Эстонии является одной из самых углеродноинтенсивных в ОЭСР, поскольку надежность снабжения электроэнергией основана преимущественно на горючем сланце, хотя доля возобновляемой энергии также возросла. Организация предупреждает о негативных социальных и экономических последствиях для Ида-Вирумаа, которые могут быть вызваны сокращением сланцевой промышленности. Для достижения целей в области климата и перехода на углероднонейтральную экономику ОЭСР советует задействовать больше инвестиций из частного сектора.
Большая часть данных, на которых основаны рекомендации, собрана до начала российской агрессии против Украины, поэтому, по сообщению Министерства финансов, может возникнуть потребность в переоценке части рекомендаций.