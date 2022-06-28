ОЭСР: экономическому росту Эстонии препятствуют война и высокая инфляция

В 2021 году экономика Эстонии достигла допандемийного уровня, но в дальнейшем эта тенденция прекратится из-за войны, которую Россия начала в Украине. В этом году экономический рост будет ограничивать высокая инфляция и по оценке ОЭСР, рост составит порядка 1,3 процента, а в следующем году он поднимется до 1,8 процента, сообщило Министерство финансов.

Экономический рост поощряет использование европейских средств и средств Европейской программы экономического восстановления, но ему угрожает высокая инфляция, связанная с ценами на продукты питания и энергоносители. В то же время, в условиях низких процентных ставок сложно остановить высокую инфляцию — это следует учитывать при планировании бюджетных затрат, в том числе затрат на поддержку беженцев и самых уязвимых групп, повышение обороноспособности и инвестиции в энергетическую инфраструктуру.

По оценке ОЭСР, в Эстонии растет нехватка рабочей силы, что в свою очередь усиливает давление на зарплаты, инфляцию и конкурентоспособность. В результате сопутствовавших пандемии строгих требований по пересечению границы и административных препятствий возникла нехватка иностранной рабочей силы, которая позволила бы смягчить нехватку рабочей силы. Тем важнее продиктованные потребностями рынка труда программы переобучения и дополнительного обучения, которые помогли бы бороться с нехваткой рабочей силы и поощряли бы экономику. Для того, чтобы целенаправленнее использовать социальные пособия и сокращать бедность, ОЭСР рекомендует понизить социальное страхование для низкооплачиваемых людей и молодежи.