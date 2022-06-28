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На улице Маакри планируют построить еще один небоскреб

rus.postimees.ee
На улице Маакри планируют построить еще один небоскреб
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Предполагаемый вид очередного небоскреба.
Предполагаемый вид очередного небоскреба. Фото: citify.eu

С 30 июня по 13 июля в управе Кесклинна можно ознакомиться с детальной планировкой, которая подразумевает возможность строительства в непосредственной близости от гостиницы «Олимпия» высотного здания с 36 надземными и четырьмя подземными этажами. 

В это же время будет опубликована детальная планировка квартала между улицами Леннуки, Лийвалайа, улицами А. Лаутери и Маакри, а также отчет о стратегической экологической оценке детальной планировки. Материалы доступны в будние дни в управе Кесклинна по адресу Нунне, 18.

Материалы также доступны в Таллиннской городской управе по адресу Вабадузе вяльяк, 7 и в Таллиннском регистре планировок (детальная планировка № DP039200) и ЗДЕСЬ. Во время публичного обсуждения каждый имеет право направить предложения и возражения против планировки по адресу электронной почты keskus@tallinnlv.ee.

Детальная планировка подготовлена K-Projekt AS, а отчет о ее стратегической экологической оценке подготовлен OÜ Hendrikson & Ko. Детальная планировка утверждена распоряжением Таллиннской городской управы от 18 мая 2022 года.

Детальная планировка участка площадью 0,98 га предусматривает возможность строительства коммерческого здания с жилыми помещениями высотой до 36 этажей и с четырьмя подземными этажами. 

Детальная планировка соответствует генеральному плану Таллинна и тематическому плану «Расположение высотных зданий Таллинна». В ходе стратегической экологической оценки детальной планировки были проведены специальные исследования и сделан вывод о ее влиянии на функциональное и пространственное разнообразие городской застройки, появление новых общественных пространств и социальные потребности пользователей района. Высотное здание спроектировано за пределами ценных коридоров Старого города Таллинна. Исходя из цели развития планируемой территории в соответствии с принципами, действующими в районе высотной застройки в центре города, решение детальной планировки можно считать приемлемым, оно будет иметь определенные положительные эффекты, а негативные последствия можно смягчить.

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