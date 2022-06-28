На улице Маакри планируют построить еще один небоскреб

В это же время будет опубликована детальная планировка квартала между улицами Леннуки, Лийвалайа, улицами А. Лаутери и Маакри, а также отчет о стратегической экологической оценке детальной планировки. Материалы доступны в будние дни в управе Кесклинна по адресу Нунне, 18.

Материалы также доступны в Таллиннской городской управе по адресу Вабадузе вяльяк, 7 и в Таллиннском регистре планировок (детальная планировка № DP039200) и ЗДЕСЬ. Во время публичного обсуждения каждый имеет право направить предложения и возражения против планировки по адресу электронной почты keskus@tallinnlv.ee.

Детальная планировка подготовлена K-Projekt AS, а отчет о ее стратегической экологической оценке подготовлен OÜ Hendrikson & Ko. Детальная планировка утверждена распоряжением Таллиннской городской управы от 18 мая 2022 года.

Детальная планировка участка площадью 0,98 га предусматривает возможность строительства коммерческого здания с жилыми помещениями высотой до 36 этажей и с четырьмя подземными этажами.