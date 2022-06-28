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Истребители воздушной полиции НАТО за неделю пять раз сопроводили самолеты

BNS
Истребители воздушной полиции НАТО за неделю пять раз сопроводили самолеты
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Истребители НАТО.
Истребители НАТО. Фото: Marianne Loorents

На прошлой неделе истребители НАТО четыре раза поднимались в воздух для обнаружения и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, один раз был сопровожден и летевший в воздушном пространстве Эстонии одномоторный самолет, сообщило в понедельник Министерство обороны.

20 июня истребители воздушной полиции НАТО дважды идентифицировали российский самолет Ил-20. Самолет этого типа также был идентифицирован и сопровождался 21 и 23 июня. Самолеты поддерживали связь с центром управления полетами, в ряде случаев летели без плана полета, с выключенным радиотранспондером.

По данным министерства, 24 июня истребители НАТО идентифицировали небольшой одномоторный самолет EV97R белого цвета.

«Опознавательные знаки этого частного самолета установить не удалось. Самолет летел в воздушном пространстве Эстонии из Пярну в Раквере, границу не пересекал», — сообщили в Минобороны.

Как сообщается, самолет летел без радиолокационного ответчика, без плана полета, не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

"Самолет летел в воздушном пространстве Эстонии, поэтому угроза возможного нарушения воздушного пространства оценивалась в соответствии с внутренними правилами полетов Эстонии", — сказали в министерстве.

Также 20 июня истребители НАТО поднимались в воздух для патрулирования границы воздушного пространства Балтийских стран с Россией и Беларусью.

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