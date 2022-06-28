На прошлой неделе истребители НАТО четыре раза поднимались в воздух для обнаружения и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, один раз был сопровожден и летевший в воздушном пространстве Эстонии одномоторный самолет, сообщило в понедельник Министерство обороны.
Истребители воздушной полиции НАТО за неделю пять раз сопроводили самолеты
20 июня истребители воздушной полиции НАТО дважды идентифицировали российский самолет Ил-20. Самолет этого типа также был идентифицирован и сопровождался 21 и 23 июня. Самолеты поддерживали связь с центром управления полетами, в ряде случаев летели без плана полета, с выключенным радиотранспондером.
По данным министерства, 24 июня истребители НАТО идентифицировали небольшой одномоторный самолет EV97R белого цвета.
«Опознавательные знаки этого частного самолета установить не удалось. Самолет летел в воздушном пространстве Эстонии из Пярну в Раквере, границу не пересекал», — сообщили в Минобороны.
Как сообщается, самолет летел без радиолокационного ответчика, без плана полета, не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
"Самолет летел в воздушном пространстве Эстонии, поэтому угроза возможного нарушения воздушного пространства оценивалась в соответствии с внутренними правилами полетов Эстонии", — сказали в министерстве.
Также 20 июня истребители НАТО поднимались в воздух для патрулирования границы воздушного пространства Балтийских стран с Россией и Беларусью.