Истребители воздушной полиции НАТО за неделю пять раз сопроводили самолеты

20 июня истребители воздушной полиции НАТО дважды идентифицировали российский самолет Ил-20. Самолет этого типа также был идентифицирован и сопровождался 21 и 23 июня. Самолеты поддерживали связь с центром управления полетами, в ряде случаев летели без плана полета, с выключенным радиотранспондером.

По данным министерства, 24 июня истребители НАТО идентифицировали небольшой одномоторный самолет EV97R белого цвета.

«Опознавательные знаки этого частного самолета установить не удалось. Самолет летел в воздушном пространстве Эстонии из Пярну в Раквере, границу не пересекал», — сообщили в Минобороны.

Как сообщается, самолет летел без радиолокационного ответчика, без плана полета, не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

"Самолет летел в воздушном пространстве Эстонии, поэтому угроза возможного нарушения воздушного пространства оценивалась в соответствии с внутренними правилами полетов Эстонии", — сказали в министерстве.