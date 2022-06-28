Илью Яшина арестовали на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции

По мнению Яшина, его задержание - это намек на то, что ему нужно уехать из России. «Типа: "Ну что ж ты такой непонятливый, парень? Уезжай из страны! Как тебе еще объяснить?" Повторю еще раз. Да, я непонятливый. Нет, я никуда не уеду из своей страны», - написал Яшин в своем телеграм-канале.