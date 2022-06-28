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Страны ЕС продлили использование ковидных справок на год

BNS
Страны ЕС продлили использование ковидных справок на год
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Ковидный серификат. Фото иллюстративное.
Ковидный серификат. Фото иллюстративное. Фото: Erik Prozes

Во вторник страны ЕС решили продлить срок действия ковидных сертификатов на год, до конца июня 2023 года. Таким образом, у граждан ЕС есть возможность перемещаться между другими странами союза без таких ограничений, как карантин. Всего было выдано около двух миллиардов справок.

Документ подтверждает, что человек был вакцинирован от коронавируса, недавно сдал отрицательный тест на вирус или перенес заболевание.

ЕС планировал отменить ковидные справки, но поскольку в последнее время заражения участились и возникли новые варианты вируса, от плана было решено отказаться. Например, министр здравоохранения Франции Брижитт Бургиньон на этой неделе хотела вновь обязать людей носить маски в местах массового скопления народа и в общественном транспорте.

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