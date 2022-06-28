Страны ЕС продлили использование ковидных справок на год

Во вторник страны ЕС решили продлить срок действия ковидных сертификатов на год, до конца июня 2023 года. Таким образом, у граждан ЕС есть возможность перемещаться между другими странами союза без таких ограничений, как карантин. Всего было выдано около двух миллиардов справок.