В Таллинне обнаружены первые сине-зеленые водоросли

По словам исследователя Морского института, прогноз цветения сине-зеленых водорослей зависит от температуры воды, направления ветра и продолжительности течения. Скопления сине-зеленых водорослей на северном побережье Эстонии визуально наблюдались неделю назад, при северных и западных ветрах они могут сохраняться еще две-три недели. Если ветер повернет на восток или юго-восток, то он может поднять холодную воду с глубины, и тогда более теплая масса поверхностных вод переносится вместе с планктоном в открытое море.

Департамент здоровья рекомендует при плавании в ближайшее время заботиться о своем здоровье и по возможности после купания умываться чистой водой с мылом. Следует следить за тем, чтобы маленькие дети и домашние животные не глотали морскую воду. При подозрении на отравление следует либо обратиться к семейному врачу, либо позвонить по круглосуточному телефону 16662 информационного центра по отравлениям Департамента здоровья.

Люди могут отравиться токсинами сине-зеленых водорослей, проглотив воду с их высоким содержанием. Маленькие дети, пожилые люди, домашние и сельскохозяйственные животные особенно подвержены риску отравления. Собакам достаточно лизать шерсть после купания в воде с сине-зелеными водорослями, чтобы отравиться. Симптомы отравления сине-зелеными водорослями могут быть похожи на симптомы обычного гриппа, включая покраснение кожи и глаз, плохое самочувствие и диарею, лихорадку, насморк и кашель, мышечные боли, покалывание и растрескивание губ, нарушение равновесия.

Во время сезона сине-зеленых водорослей купальщики, прежде чем войти в воду, должны убедиться, что вода чистая. Если вода стала желтовато-зеленой из-за видимых хлопьев, край берега покрыт густой зеленой массой с запахом плесени, это могут быть сине-зеленые водоросли. Если хлопья, меняющие цвет воды, настолько малы, что вставленная в воду веточка не меняет цвет, вероятность присутствия сине-зеленых водорослей еще выше.

Дополнительную информацию о безопасности воды можно найти на домашней странице Департамента здоровья https://www.terviseamet.ee/et/keskkonna-tervis/inimesele/suplus-ja-ujulavee-ohutus/suplusvee-ohutus.