Ущерб более 50 000 евро: очередной жертвой мошенников стала жительница Кохтла-Ярве

Полиция получила сообщение, что в мае жительнице Кохтла-Ярве неоднократно звонили мошенники, которые рассказывали о криптовалюте и просили скачать на телефон приложения AnyDesk, QuickSupport и Binance. Они утверждали, что с помощью этих приложений помогут с инвестированием.