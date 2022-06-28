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Ущерб более 50 000 евро: очередной жертвой мошенников стала жительница Кохтла-Ярве

rus.postimees.ee
Ущерб более 50 000 евро: очередной жертвой мошенников стала жительница Кохтла-Ярве
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Расстроенная женщина. Снимок иллюстративный.
Расстроенная женщина. Снимок иллюстративный. Фото: fizkes/ Shutterstock

Полиция получила сообщение, что в мае жительнице Кохтла-Ярве неоднократно звонили мошенники, которые рассказывали о криптовалюте и просили скачать на телефон приложения AnyDesk, QuickSupport и Binance. Они утверждали, что с помощью этих приложений помогут с инвестированием.

После этого примерно в течение месяца на банковском счету женщины происходили сделки, в ходе которых деньги переводились на приложение Binance. Сделки закончились тогда, когда на счету жертвы не осталось денег.

Затем жительница Кохтла-Ярве перевела со своего счета еще 2455 фунтов стерлингов, а после под давлением мошенников она также взяла экспресс-кредит в размере 2000 евро, которые вновь загрузили на приложение Binance.

Ущерб составил более 50 000 евро. Полиция начала уголовное производство.

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