Мониторинг развития: трудоустройство способствует интеграции военных беженцев

Интеграции способствует в первую очередь быстрое трудоустройство. В то же время эксперты не уверены в том, что социальная и образовательная системы Эстонии смогут предоставить достаточно поддержки для интеграции.

«Течение войны между Россией и Украиной и вызванные ей потоки миграции невозможно спрогнозировать. Также неясно, надолго ли беженцы останутся в Эстонии, – сказала эксперт Центра мониторинга развития Йоханна Валлисту. – Поэтому мы должны работать над тем, чтобы беженцы смогли вернуться домой, и в то же время быть готовыми к тому, что это случится не скоро. Для того, чтобы Эстония как общество справилась с этой ситуацией, мы должны предпринимать усилия по вовлечению беженцев в нашу повседневную жизнь».

Интервью, проведенные с экспертами по интеграции в рамках краткого доклада «Долгосрочные перспективы интеграции военных беженцев в Эстонии», показали, что, по оценке экспертов, социальная и образовательная системы Эстонии скорее отвечают потребностям беженцев. Таким образом, вероятнее военные беженцы интегрируются в эстоноязычное сообщество. «Еще один важный аспект – это быстрое трудоустройство беженцев. Международный опыт показывает, что это важно для интеграции в общество, – сказала Валлисту. – Для этого необходимо уделить внимание рассмотрению и признанию квалификации иммигрантов, если они отвечают стандартам, действующим в образовательной системе Эстонии.

Ознакомиться с кратким докладом (на эстонском языке) можно по ссылке.

Одно из внеплановых направлений исследований Центра мониторинга развития в 2022 году – «Долгосрочное влияние войны между Россией и Украиной», в котором представлен анализ возможных долгосрочных последствий притока беженцев для населения, трудовой занятости и расходов и доходов Эстонского государства.

Также исследование рассматривает непосредственное экономическое влияние на действующие предприятия Эстонии в связи с возможным импортозамещением заготовочной продукции из России и Беларуси.