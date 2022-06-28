По оценке экспертов по интеграции, вероятно, что прибывшие в Эстонию военные беженцы скорее интегрируются в эстоноязычное сообщество, чем в сообщество с другим языком общения, отмечается в кратком докладе Центра мониторинга развития.
Мониторинг развития: трудоустройство способствует интеграции военных беженцев
Интеграции способствует в первую очередь быстрое трудоустройство. В то же время эксперты не уверены в том, что социальная и образовательная системы Эстонии смогут предоставить достаточно поддержки для интеграции.
«Течение войны между Россией и Украиной и вызванные ей потоки миграции невозможно спрогнозировать. Также неясно, надолго ли беженцы останутся в Эстонии, – сказала эксперт Центра мониторинга развития Йоханна Валлисту. – Поэтому мы должны работать над тем, чтобы беженцы смогли вернуться домой, и в то же время быть готовыми к тому, что это случится не скоро. Для того, чтобы Эстония как общество справилась с этой ситуацией, мы должны предпринимать усилия по вовлечению беженцев в нашу повседневную жизнь».
Интервью, проведенные с экспертами по интеграции в рамках краткого доклада «Долгосрочные перспективы интеграции военных беженцев в Эстонии», показали, что, по оценке экспертов, социальная и образовательная системы Эстонии скорее отвечают потребностям беженцев. Таким образом, вероятнее военные беженцы интегрируются в эстоноязычное сообщество. «Еще один важный аспект – это быстрое трудоустройство беженцев. Международный опыт показывает, что это важно для интеграции в общество, – сказала Валлисту. – Для этого необходимо уделить внимание рассмотрению и признанию квалификации иммигрантов, если они отвечают стандартам, действующим в образовательной системе Эстонии.
Ознакомиться с кратким докладом (на эстонском языке) можно по ссылке.
Одно из внеплановых направлений исследований Центра мониторинга развития в 2022 году – «Долгосрочное влияние войны между Россией и Украиной», в котором представлен анализ возможных долгосрочных последствий притока беженцев для населения, трудовой занятости и расходов и доходов Эстонского государства.
Также исследование рассматривает непосредственное экономическое влияние на действующие предприятия Эстонии в связи с возможным импортозамещением заготовочной продукции из России и Беларуси.
Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Канцелярии Рийгикогу, который анализирует долгосрочные перспективы развития общества и экономики. Центр проводит исследовательские проекты для анализа долгосрочных тенденций развития эстонского общества и выявления новых тенденций и направлений развития.