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Возбуждено 49 уголовных дел относительно водителей, задержанных нетрезвыми в праздники

BNS
Возбуждено 49 уголовных дел относительно водителей, задержанных нетрезвыми в праздники
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Полиция. Снимок иллюстративный
Полиция. Снимок иллюстративный Фото: Taavi Sepp

По предварительным данным полиции, больше половины водителей, задержанных в минувшие праздники нетрезвыми, были нетрезвы в уголовно наказуемой мере.

По данным Департамента полиции и погранохраны, относительно водителей, задержанных 23-26 июня в состоянии алкогольного опьянения за рулем, к настоящему моменту возбуждено 49 уголовных дел и 35 дел о проступке.

Всего за этот период полицией зарегистрировано 608 проступков и 151 преступление. За превышение скорости выше разрешенной на показатель до 21 километра в час задержаны 192, а за еще большее превышение скорости 78 автоводителей.

Нанесений тяжелых телесных повреждений за этот период не зарегистрировано, но о преступлениях против имущества полиции поступило 50 сообщений.

Поступило также 252 сообщения о насилии в семье. На вытрезвление были доставлены 203 человека.

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