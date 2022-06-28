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В Эстонии в год потребляют 0,1 миллиарда контрабандных и контрафактных сигарет

BNS
В Эстонии в год потребляют 0,1 миллиарда контрабандных и контрафактных сигарет
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Фото: Shutterstock

Как сообщила компания Philip Morris Baltic, согласно последнему проведенному компанией KPMG в Европе исследованию, в Эстонии в год потребляют 0,1 миллиарда контрабандных и контрафактных сигарет.

Каждая пятая сигарета, выкуриваемая в Литве, является нелегальной. По данным исследования, в прошлом году доля контрабандных и контрафактных сигарет на рынке Литвы составила 19 процентов, это на 1,1 процентных пункта меньше, чем в 2020 году.

Данные исследования показывают, что Литва потребляет 2,8 миллиарда сигарет в год, из которых 0,5 миллиарда единиц являются нелегальными, а это больше, чем в Латвии (0,3 млрд) и Эстонии вместе взятых.

По доле нелегального сигаретного рынка Литву опережают только Франция и Греция, где в 2021 году на контрафактные и контрабандные сигареты приходилось соответственно 29 процентов и 24 процента рынка. В 2021 году снижение потребления контрабандных сигарет наблюдалось в Польше и Германии.

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