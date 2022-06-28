В Эстонии в год потребляют 0,1 миллиарда контрабандных и контрафактных сигарет

Каждая пятая сигарета, выкуриваемая в Литве, является нелегальной. По данным исследования, в прошлом году доля контрабандных и контрафактных сигарет на рынке Литвы составила 19 процентов, это на 1,1 процентных пункта меньше, чем в 2020 году.

Данные исследования показывают, что Литва потребляет 2,8 миллиарда сигарет в год, из которых 0,5 миллиарда единиц являются нелегальными, а это больше, чем в Латвии (0,3 млрд) и Эстонии вместе взятых.