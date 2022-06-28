Началось строительство пешеходно-велосипедной дорожки из Ласнамяэ в центр города

«Новая пешеходно-велосипедная дорожка позволит прогуляться или прокатиться на велосипеде по всему зеленому коридору Ласнамяэ, то есть от границы с парком Кадриорг до долины реки Пирита. Это не просто дорожка, это новое качественное городское пространство, которое значительно расширит условия для передвижения и занятий спортом в крупнейшем районе Таллинна. Надеюсь, что формирование лучшего сообщения между районами Ласнамяэ и Кесклинн подтолкнет таллиннцев активнее ходить пешком и использовать альтернативные виды транспорта», – сказал вице-мэр Владимир Свет.

«Для многих жителей Ласнамяэ строительство этой дорожки – долгожданное событие, потому что ее появление позволит безопасно и удобно добираться до центра города пешком, на велосипеде или другом легком средстве передвижения. Надеюсь, что это мотивирует наших людей больше двигаться», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В ходе первого этапа строительных работ будет построен отрезок пешеходно-велосипедной дорожки протяженностью 1,2 км от парка Тондираба до перекрестка улиц Вана-Куули и Лийкури. Новый участок дорожки преимущественно будет проходить параллельно с улицей Лийкури. Пешеходная дорожка на этом участке будет отделена от велосипедной. Пешеходная дорожка будет вымощена камнем, велосипедная – заасфальтирована. Для любителей бега у края проложат дорожку, покрытую древесной корой. Для велосипедистов установят насос для шин, создадут место для обслуживания и стоянки велосипедов. Также построят кармашки для отдыха со скамейками и урнами.