По данным представителей украинской разведки, президент России Владимир Путин страдает «тяжелыми» болезнями, и они предполагают, что он умрет в течение двух лет, заявил начальник украинской разведки генерал-майор Кирилл Буданов.
Глава украинской разведки: предполагается, что Путин умрет в течение двух лет
Глава украинской разведки: предполагается, что Путин умрет в течение двух лет
Утверждение Буданова о том, что у Путина «нет впереди долгой жизни», было сказано в интервью, опубликованном в субботу на USA Today и основанном на информации, полученной из Кремля. Издание заявило, что Буданов не представил доказательств своих утверждений.
Ранее Newsweek писал, что, согласно засекреченному отчету США, в апреле российский президент лечился от рака на поздних стадиях.
Буданов также заявил в мае, что Путин «очень болен» из-за рака и других болезней. Он сообщил Sky News, что российский президент находится в очень плохом психологическом и физическом состоянии. В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг болезнь Путина.
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