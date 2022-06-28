В Эстонии выявлен первый случай обезьяньей оспы

Пациент заразился, находясь за границей. Насколько известно Департаменту здоровья, у него нет близких контактов в Эстонии. У больного наблюдаются симптомы, типичные для обезьяньей оспы. Зараженный — мужчина средних лет. Это пока единственный случай обезьяньей оспы в Эстонии.

По словам советника отдела инфекционных болезней Департамента здоровья Ирины Донченко, в Лаборатории инфекционных болезней Департамента здоровья обеспечена готовность к выявлению и лабораторному подтверждению случаев обезьяньей оспы в Эстонии. «Департамент здоровья руководствуется советами и рекомендациями Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организации здравоохранения», — пояснила она, добавив, что Департамент здоровья подготовил и передал поставщикам медицинских услуг руководства по лечению пациентов с подозрением на обезьянью оспу.

Симптомы обезьяньей оспы сходны с симптомами обычной оспы, но мягче. Заболевание характеризуется кожной сыпью, которая обычно поражает лицо, ладони, подошвы ног и половые органы. На ранних стадиях заболевания могут возникать лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, и это обычно самоизлечивающееся заболевание.