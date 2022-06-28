Таллиннские решения умного города одни из лучших в Европе

Руководитель бюро города будущего Таллиннского центра стратегического управления Тоомас Тюрк отметил, что Таллинн удостоен высокого признания во второй раз, так как в 2020 году мы разделили первое место с Софией (Болгария) в этой же категории. «Таллинн среди других городов Европы по-прежнему остается в первых рядах в области внедрения умных решений, прежде всего в области долгосрочного вклада в инновационные проекты. Хорошим примером является созданный в сотрудничестве с Tehnopol фонд инноваций, который предлагает предприятиям среду, подходящую для тестирования и развития рискованных и инновационных решений. Таллинн определенно верит в инновации, радостно, что наши старания в области развития умного города и создания лучшей городской среды вновь отмечены», – добавил Тюрк.

Инициатива Future of Emerging Europe Awards 2022 знакомит вот уже в пятый раз с лучшими деятелями развивающихся рынков Европы: с организациями частного сектора, общественными организациями, личностями, проектами и инициативами. Рейтинг составлен жюри, в которое входит более сотни экспертов в области мировых зарубежных прямых инвестиций (FDI), советники и аналитики в выборе расположения, к которым обратились за независимым мнением относительно ста городов Европы. Индекс восприятия поощряющих предпринимательство городов и столиц сосредоточен на городах 23 стран Центральной и Восточной Европы и Кавказа, в которых проживает более 200 000 жителей.

В рейтинге поощряющих предпринимательство городов в этом году первое место занимает столица Чехии Прага. Центр региона Трансильвания в Румынии Клуж-Напока – на первом месте в области развития концепции «умного города», Таллинн второй в этой категории. Варшава на первом месте в категории инфраструктуры и сообщения, а Познань – в категории поддержки местного самоуправления. Столица Венгрии Будапешт обладает сильнейшим в регионе товарным знаком, столица Сербии Белград – наиболее сильным экономическим потенциалом. Третий по величине польский город Лодзь имеет лучший предпринимательский климат, а столица Украины Киев обладает сильнейшим потенциалом талантов. Полный список доступен по ссылке.

Церемония награждения The Future of Emerging Europe Awards состоялась 23 июня в Брюсселе.