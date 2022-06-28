Пять полезных советов для родителей, как подготовиться к полету с детьми

Чтобы сидеть рядом, нужно зарегистрироваться заранее

У многих пассажиров сложилось мнение, что, если покупать билеты одновременно для всех членов семьи, места в самолете тоже будут рядом. Но не всегда это возможно, особенно в случаях, когда регистрация на рейс происходит в последний момент. Поэтому рекомендуется зарегистрироваться на рейс заблаговременно, как только авиакомпания открыла регистрацию, чтобы места автоматически были зарегистрированы рядом. В наши дни авиакомпании предлагают электронную регистрацию, а в аэропорту нужно зарегистрировать только сдаваемый багаж.

В ручной клади – вещи первой необходимости

Путешествуя с детьми, удобно использовать сумку с несколькими карманами, поставив ее под переднее сиденье, чтобы все необходимое можно было быстро и легко достать. Стоит знать также о том, что большинство авиакомпаний разрешает брать для младенцев одну бесплатную сумку багажа весом до 10 килограммов.

В сумке для путешествий обязательно должна быть еда, которая нравится ребенку, любимые игрушки или гаджеты с мультфильмами, которые пригодятся, чтобы скоротать время в полете. Детское питание может находиться в больших емкостях, например, молоко в термосе или пюре в стеклянной банке. Однако следует помнить о том, что упаковку с детским питанием могут попросить открыть во время контроля безопасности, поэтому рекомендуется предусмотренную для детей пищу класть в ручную кладь сверху, чтобы в случае необходимости легко ее достать.