Самые распространенные источники опасности для домашнего имущества

Без воды и электричества не обходится ни одно домашнее хозяйство, а вот связанные с ними неожиданные аварии могут нанести довольно большой ущерб. Например, в одном домохозяйстве начала протекать труба теплого пола, поэтому для доступа и ремонта трубы пришлось частично демонтировать встроенную мебель, снять и заменить паркет. Еще более удорожил дело тот факт, что пробитая труба находилась на втором этаже дома – потолок на первом этаже был также поврежден водой. В общей сложности такой, казалось бы, небольшой случай обошелся почти в 5000 евро.



По закону Мерфи такие аварии всегда случаются, когда на улице холодно и нет возможности тянуть с ремонтом. Если предыдущий инцидент произошел осенью, то в другом доме из-за отключения электроэнергии замерзла и перестала работать система отопления именно зимой. Пришлось заменить большую часть труб теплого пола, отремонтировать полы и стены. Ущерб исчислялся десятками тысяч.



Колебания напряжения также могут обойтись дорого, если в итоге требуется замена основного кабеля между домом и электрическим щитом. Это включает вскрытие и последующее восстановление каменного паркета на заднем дворе, частичную резку и снятие асфальта, обширные земляные работы и установку новой трубы для защиты кабеля. В итоге замена одного кабеля обошлась более чем в 6000 евро.



Даже такая безобидная вещь, как рождественская елка, может нанести ущерб в несколько тысяч евро, если обнаружится, что подставка дала течь и повредила ценный паркет. Протечками грешат и аквариумы: шланг насоса оторвался от соединения и затопил пол под шкафом. К тому времени, когда владелец аквариума заметил, что произошло, половицы уже набухли и вздулись на несколько сантиметров. Здесь замена пола обошлась почти в 5500 евро.