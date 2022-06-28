Власти Шотландии анонсировали второй референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести второй по счету референдум по вопросу независимости Шотландии на 19 октября будущего года.

«Шотландское правительство предлагает, чтобы референдум о независимости состоялся 19 октября 2023 года», – сказала Стерджен.

По ее словам, она готова к тому, что это решение будет подвергнуто юридической проверке в Верховном суде, но убеждена в своей правоте и успехе.

Выступая в парламенте Шотландии, Стерджен сказала, что выбранный правительством путь будет нелегким, но его надо пройти ради возможности выбирать собственное будущее.

Первый референдум, прошедший в Шотландии в 2014 году, стал возможен благодаря тому, что Лондон наделил шотландское правительство соответствующими полномочиями.

Однако за те 8 лет, что прошли со времени первого референдума, оба британских премьера-консерватора – Тереза Мэй и Борис Джонсон – неизменно отказывались давать разрешение на проведение второго референдума.

Тем не менее, Никола Стерджен заявила, что начинает процесс урегулирования вопроса со вторым голосованием.

Между тем лидеры шотландской оппозиции призывают первого министра обратить внимание прежде всего на насущные проблемы шотландцев, а не зацикливаться на референдуме.