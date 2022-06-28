Шестимесячный Euribor в понедельник остался на прежней отметке

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

Европейский центробанк (ЕЦБ) на заседании совета по денежно-кредитной политике 9 июня 2022 года решил сохранить без изменений процентные ставки, но заявил, что в июле поднимет их на 0,25 процента и прекратит действие программы выкупа облигаций.

ЕЦБ отметил, что высокая инфляция является серьезным испытанием и что совет по денежно-кредитной политике сделает все возможное, чтобы в среднепродолжительной перспективе вернуть ее к цели в 2 процента.

В мае инфляция из-за подорожания энергоносителей и продуктов питания вновь заметно выросла. Центробанк отметил, что инфляционное давление стало более обширным и интенсивным; на уверенный рост указывают цены на многие товары и услуги.

По прогнозу, нежелательно высокая инфляция сохранится еще некоторое время, но снижение затрат на энергетику, смягчение связанных с пандемией нарушений поставок и нормализация денежно-кредитной политики должны сдержать рост цен.

По прогнозу ЕЦБ, в 2022 году инфляция в еврозоне вырастет до 6,8 процента, но в 2023 году понизится до 3,5 процента, а в 2024 году до 2,1 процента. Без учета цен на энергоносители и продукты питания инфляция должна составить в этом году 3,3 процента, в следующем 2,8 процента, а в 2024 году 2,3 процента.