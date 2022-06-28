Команда Ф1 Red Bull объявила в социальных сетях о прекращении сотрудничества с эстонским гонщиком Юри Випсом.
Эстонский гонщик исключен из команды Red Bull за раситские высказывания
June 28, 2022
21 июня вечером эстонский гонщик «Формулы-1» Юри Випс угодил в центр скандала, поскольку позволил себе неуместные выражения в прямом эфире Twitch. В ходе игры он использовал слово nigga, а также посчитал, что розовая бейсболка – гейская штучка.
Поведение 21-летнего эстонца меньше чем за сутки несколько раз облетело земной шар. В международных СМИ об этом писали даже издания, которые ни разу не упоминали имя Випса.
До инцидента Юри Випс входил в команду Ф1 Red Bull и был на позиции резервного гонщика. До конца инициированного комнадой расследования он был отстранен от команды.
«Red Bull убрала Випса из всех команд и начала расследование происшествия. Как организация, мы осуждаем оскорбления, у нас нулевая толерантность к расистским высказываниям и поведению», – сообщил Red Bull в прошлый вторник.