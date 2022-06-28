Эстонский гонщик исключен из команды Red Bull за раситские высказывания

21 июня вечером эстонский гонщик «Формулы-1» Юри Випс угодил в центр скандала, поскольку позволил себе неуместные выражения в прямом эфире Twitch. В ходе игры он использовал слово nigga, а также посчитал, что розовая бейсболка – гейская штучка.

Поведение 21-летнего эстонца меньше чем за сутки несколько раз облетело земной шар. В международных СМИ об этом писали даже издания, которые ни разу не упоминали имя Випса.

До инцидента Юри Випс входил в команду Ф1 Red Bull и был на позиции резервного гонщика. До конца инициированного комнадой расследования он был отстранен от команды.