Вт, 28.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Эстонский гонщик исключен из команды Red Bull за раситские высказывания

rus.postimees.ee
Эстонский гонщик исключен из команды Red Bull за раситские высказывания
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Юри Випс
Юри Випс Фото: Eero Vabamägi

Команда Ф1 Red Bull объявила в социальных сетях о прекращении сотрудничества с эстонским гонщиком Юри Випсом.

21 июня вечером эстонский гонщик «Формулы-1» Юри Випс угодил в центр скандала, поскольку позволил себе неуместные выражения в прямом эфире Twitch. В ходе игры он использовал слово nigga, а также посчитал, что розовая бейсболка – гейская штучка.

Поведение 21-летнего эстонца меньше чем за сутки несколько раз облетело земной шар. В международных СМИ об этом писали даже издания, которые ни разу не упоминали имя Випса.

До инцидента Юри Випс входил в команду Ф1 Red Bull и был на позиции резервного гонщика. До конца инициированного комнадой расследования он был отстранен от команды.

«Red Bull убрала Випса из всех команд и начала расследование происшествия. Как организация, мы осуждаем оскорбления, у нас нулевая толерантность к расистским высказываниям и поведению», – сообщил Red Bull в прошлый вторник.

Ключевые слова
Наверх