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ФОТО ⟩ На полицейский участок в Пайде совершено нападение

rus.postimees.ee
На полицейский участок в Пайде совершено нападение
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Вчера, 27 июня, около девяти часов вечера поступило сообщение о том, что 40-летний мужчина разбил мусорным ведром окно полицейского участка Пайде, пишет Järva Teataja.

По словам старшего следователя отделения полиции Меэлиса Мааслеппа, в результате инцидента никто не пострадал: «Мужчину, совершившего деяние, доставили на лечение из-за его психического состояния».

Это не первое нападение на полицейский участок в Пайде.

1 января 2016 года около двух часов ночи мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался проникнуть в здание полиции в Пайде и разбил при этом окно.

Разбитое окно полицейского участка в Пайде
Разбитое окно полицейского участка в Пайде Фото: Tiit Reinberg

«Мужчина оправдывал свой поступок тем, что хотел согреться в здании», – говорил тогдашний начальник отделения полиции Пайде Маргус Тоомсалу.

Он подтвердил, что мужчина был задержан на месте происшествия и что по делу возбудили уголовное дело.

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