Вчера, 27 июня, около девяти часов вечера поступило сообщение о том, что 40-летний мужчина разбил мусорным ведром окно полицейского участка Пайде, пишет Järva Teataja.
ФОТО ⟩ На полицейский участок в Пайде совершено нападение
На полицейский участок в Пайде совершено нападение
По словам старшего следователя отделения полиции Меэлиса Мааслеппа, в результате инцидента никто не пострадал: «Мужчину, совершившего деяние, доставили на лечение из-за его психического состояния».
Это не первое нападение на полицейский участок в Пайде.
1 января 2016 года около двух часов ночи мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался проникнуть в здание полиции в Пайде и разбил при этом окно.
«Мужчина оправдывал свой поступок тем, что хотел согреться в здании», – говорил тогдашний начальник отделения полиции Пайде Маргус Тоомсалу.
Он подтвердил, что мужчина был задержан на месте происшествия и что по делу возбудили уголовное дело.