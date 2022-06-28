Рига прекращает прием украинских военных беженцев

Стакис заявил, что из-за неотзывчивости ответственных министерств под угрозой находится и прием новых беженцев, и центр поддержки украинских беженцев в здании Рижского технического университета на Ратушной площади.

Сейчас в Риге зарегистрированы 1800 жителей Украины, которые размещены в местах ночлега для туристов. Стакис поручил ответственным должностным лицам связаться с гостиницами и сообщить, что самоуправление оплатит недостающие средства, призвав не разрывать договоры о размещении беженцев.