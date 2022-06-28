Не получив финансирование, с 1 июля Рига прекратит прием новых украинских беженцев, но продолжит обслуживать тех, кто уже приехал, сообщил председатель Рижской думы Мартиньш Стакис. Об этом пишет латвийская новостная служба Rus.LSM.
Рига прекращает прием украинских военных беженцев
Рига прекращает прием украинских военных беженцев
Стакис заявил, что из-за неотзывчивости ответственных министерств под угрозой находится и прием новых беженцев, и центр поддержки украинских беженцев в здании Рижского технического университета на Ратушной площади.
Сейчас в Риге зарегистрированы 1800 жителей Украины, которые размещены в местах ночлега для туристов. Стакис поручил ответственным должностным лицам связаться с гостиницами и сообщить, что самоуправление оплатит недостающие средства, призвав не разрывать договоры о размещении беженцев.
Таким образом, на оплату проживания беженцев самоуправление ежемесячно будет тратить 450 000 евро. Средства будут взяты из резервного фонда, и их хватит примерно на два месяца.
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