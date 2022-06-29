Сестер: пора вмешиваться в ситуацию с энергоносителями – другого выхода нет

– Реально ли зафиксировать на осень-зиму цены на электроэнергию?

– Мы не хотим фиксировать цены и устанавливать государственные тарифы. Себестоимость производства и разумный доход должны быть заложены в цене. Со стороны государства можно временно компенсировать производителю цену квоты СО2.

– Можем ли мы активнее использовать собственные энергоносители (сланцевое масло, сланцевый газ и т.д.) на фоне провозглашенного зеленого курса?

– Цель в том, чтобы больше потреблять энергии ветра, солнца и т.д. Потребление фоссильного топлива необходимо свести к минимуму. Да, конечно, мы видим, что в той же Германии снова возобновляют угольную промышленность. В Эстонии увеличение производственных мощностей зависит от цен на квоты СО2. Именно по этой причине Isamaa выступает за реформу энергорынка.

– Повышение не облагаемого налогом минимума до 654 евро (до уровня минималки), увы, коснется не всех. Средний класс опять под ударом?

– В свое время, когда я был министром финансов, этот минимум резко подняли со 154 евро сразу до 500 евро. Позитивный эффект отразился именно на тех, кто получает небольшую или среднюю зарплату. 654 евро для всех – это зависит от возможностей бюджета, и здесь точно понадобилось бы политическое решение. На сегодня оно заключается в том, чтобы больше обращать внимания на тех, кто получает небольшую или среднюю зарплату.