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Сестер: пора вмешиваться в ситуацию с энергоносителями – другого выхода нет

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Сестер: пора вмешиваться в ситуацию с энергоносителями – другого выхода нет
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  • «Отечество» настаивает на реформе энергорынка
  • Из льготного энергопакета следует вычесть цену квоты СО2
  • Уступки возможны в пособиях на первого и второго ребенка

Чем придется поступиться партиям в новой коалиции? Удастся ли им вообще договориться? На какую помощь вправе рассчитывать люди и частный бизнес?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире депутат Рийгикогу, член правления партии Isamaa, экс-министр финансов Свен Сестер.

Выдержки из беседы:

– Стоит ли вообще добиваться льгот для населения и бизнеса, вмешиваясь в свободный рынок?

– Мы четко поддерживаем принципы свободного рынка, но на сегодняшний день положение таково, что в определенных ситуациях уже нет свободного рынка. Например, когда речь идет об энергоносителях.

Очевидно, что уже надо вмешиваться в ситуацию с энергоносителями. Другого выхода нет.

– Население морально готовят к сложной зиме. На какую помощь могут рассчитывать люди и частный бизнес? Что должно учесть новое правительство?

– Мы должны вынести уроки из минувшей зимы. Выводы уже сделаны. Очевидно, что под пристальным вниманием должны быть цены на энергоносители, определенные шаги по смягчению этой проблемы ранее уже были сделаны, но следующая зима наверняка будет еще сложнее в плане цен.

Сейчас коалиция ведет переговоры о встречных шагах. Одна из основных идей Isamaa – это энергореформа.

Это означает, что у населения будет возможность выбирать между биржевым и небиржевым пакетами. В последний не будет включена цена квоты CO2.

– Экономия будет заметной?

– Мегаватт/час обойдется в 50 евро, то есть на 80 евро меньше, чем сейчас. Наши партнеры готовы обсуждать эту тему. Все согласны с тем, что реформа энергорынка необходима. Вопрос только в деталях.

– Реально ли зафиксировать на осень-зиму цены на электроэнергию?

– Мы не хотим фиксировать цены и устанавливать государственные тарифы. Себестоимость производства и разумный доход должны быть заложены в цене. Со стороны государства можно временно компенсировать производителю цену квоты СО2.

– Можем ли мы активнее использовать собственные энергоносители (сланцевое масло, сланцевый газ и т.д.) на фоне провозглашенного зеленого курса?

– Цель в том, чтобы больше потреблять энергии ветра, солнца и т.д. Потребление фоссильного топлива необходимо свести к минимуму. Да, конечно, мы видим, что в той же Германии снова возобновляют угольную промышленность. В Эстонии увеличение производственных мощностей зависит от цен на квоты СО2. Именно по этой причине Isamaa выступает за реформу энергорынка.

– Повышение не облагаемого налогом минимума до 654 евро (до уровня минималки), увы, коснется не всех. Средний класс опять под ударом?

– В свое время, когда я был министром финансов, этот минимум резко подняли со 154 евро сразу до 500 евро. Позитивный эффект отразился именно на тех, кто получает небольшую или среднюю зарплату. 654 евро для всех – это зависит от возможностей бюджета, и здесь точно понадобилось бы политическое решение. На сегодня оно заключается в том, чтобы больше обращать внимания на тех, кто получает небольшую или среднюю зарплату.

– Дало бы эффект временное снижение налогов на акцизные товары и продукты первой необходимости?

– Около полутора лет назад наша партия была одним из инициаторов снижения акцизов на бензин и дизель. Это важно, учитывая предпринимаемые соседними странами – Латвией и Литвой – шаги. И это реально помогало и помогло бы еще, положительно повлияв на конкурентоспособность предпринимателей и доходы населения.

Наша идея сейчас заключается в том, чтобы снизить акциз до разрешенного в ЕС минимума. Обсуждается также временное снижение НСО с 20% до 9% на все, что связано с топливом.

Примеры других стран показывают, что данные меры реально работают. Это особенно важно, потому что в росте инфляции 40% составляет удорожание энергоносителей.

– А как отразится на инфляции повышение детских пособий, которого добивается Isamaa?

– Основная причина огромной инфляции – печатание денег Европой в невероятных количествах, счет идет на триллионы. В 2008–2009 гг. это было сделано по причине финансового кризиса, вторая волна пошла во время пандемии, когда Центробанк Европы хотел помочь развитию экономики.

Детские пособия – это ценностный вопрос для нашей партии. Наша страна и ее население настолько малы, что крайне необходимо обращать особое внимание на третьего ребенка в семье, это своего рода козырь.

– Уступки на переговорах возможны только по части пособий на первого и второго ребенка?

– Из-за детских пособий блокирована работа парламента. Мы по-прежнему убеждены, что повышение пособий принесет пользу. Речь идет о росте пособия начиная с третьего ребенка с 300 до 700 евро, на первого и второго ребенка – с 60 до 100 евро.

Если наши партнеры будут настаивать на более скромном повышении пособий на первого и второго ребенка, мы будем готовы об этом говорить.

Своих позиций в отношении пособий начиная с третьего ребенка мы не сдадим.

– Коалиционные переговоры продвигаются медленно. Удастся ли партиям вообще договориться?

– Мы реально надеемся на положительный исход. Хотя, да, действительно, большие темы пока открыты: повышение детских пособий, реформа энергорынка и т.д. К тому же наши партнеры-реформисты во главе с премьер-министром сейчас находятся в Мадриде, и в ближайшие три дня мы не сможем встретиться. Пока работают только экспертные группы.

– Школа – одна из открытых тем? Isamaa наставивает, чтобы всё перевести на эстонский, но учить эстонцев и неэстонцев вы предлагаете врозь?

– Думаю, что обучение на эстонском станет большим козырем для всех жителей Эстонии. Что касается учебы врозь, то у Isamaa нет категорических возражений против учебы в одной школе.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: чем придется поступиться партиям в новой коалиции? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues
Студия Postimees: чем придется поступиться партиям в новой коалиции? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues Фото: Kermo Benrot
  • Что должно учесть новое правительство? Существуют ли эффективные меры помощи населению и бизнесу?
  • Повышение не облагаемого налогом минимума до 654 евро (до уровня минимальной зарплаты) коснется не всех. Средний класс опять под ударом?
  • Как противостоять рекордной инфляции и росту цен?
  • Временное снижение налогов на акцизные товары и продукты первой необходимости эффекта не принесет?
  • Реально ли зафиксировать электроцены на осень-зиму?
  • Возможно ли использовать собственные энергоносители (сланцевое масло, сланцевый газ и т.д.) на фоне провозглашенного зеленого курса?
  • Как отразится на инфляции повышение детских пособий, которого добивается Isamaa?
  • Стоит ли вообще добиваться льгот для населения и бизнеса, вмешиваясь в свободный рынок?
  • Удастся ли партиям договориться? Партнерам придется поступиться основными принципами?
  • От чего точно не откажется Isamaa?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues 

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