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Студия Postimees: чем придется поступиться коалиции?

10:30
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: чем придется поступиться коалиции?
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Удастся ли вообще трем партиям договориться? Многими ли принципами придется поступиться? На какую помощь вправе рассчитывать люди и частный бизнес?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Рийгикогу, член правления партии Isamaa, экс-министр финансов Свен Сестер. Смотрите интервью в 10:30!

  • Что должно учесть новое правительство? Существуют ли эффективные меры помощи населению и бизнесу?
  • Повышение не облагаемого налогом минимума до 654 евро (до уровня минимальной зарплаты) коснется не всех. Средний класс опять под ударом?
  • Как противостоять рекордной инфляции и росту цен?
  • Временное снижение налогов на акцизные товары и продукты первой необходимости эффекта не принесет?
  • Реально ли зафиксировать электроцены на осень-зиму?
  • Возможно ли использовать собственные энергоносители (сланцевое масло, сланцевый газ и т.д.) на фоне провозглашенного зеленого курса?
  • Как отразится на инфляции повышение детских пособий, которого добивается Isamaa?
  • Стоит ли вообще добиваться льгот для населения и бизнеса, вмешиваясь в свободный рынок?
  • Удастся ли партиям договориться? Партнерам придется поступиться основными принципами?
  • От чего точно не откажется Isamaa?
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