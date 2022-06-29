Удастся ли вообще трем партиям договориться? Многими ли принципами придется поступиться? На какую помощь вправе рассчитывать люди и частный бизнес?
Студия Postimees: чем придется поступиться коалиции?
10:30
Студия Postimees: чем придется поступиться коалиции?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире депутат Рийгикогу, член правления партии Isamaa, экс-министр финансов Свен Сестер. Смотрите интервью в 10:30!
- Что должно учесть новое правительство? Существуют ли эффективные меры помощи населению и бизнесу?
- Повышение не облагаемого налогом минимума до 654 евро (до уровня минимальной зарплаты) коснется не всех. Средний класс опять под ударом?
- Как противостоять рекордной инфляции и росту цен?
- Временное снижение налогов на акцизные товары и продукты первой необходимости эффекта не принесет?
- Реально ли зафиксировать электроцены на осень-зиму?
- Возможно ли использовать собственные энергоносители (сланцевое масло, сланцевый газ и т.д.) на фоне провозглашенного зеленого курса?
- Как отразится на инфляции повышение детских пособий, которого добивается Isamaa?
- Стоит ли вообще добиваться льгот для населения и бизнеса, вмешиваясь в свободный рынок?
- Удастся ли партиям договориться? Партнерам придется поступиться основными принципами?
- От чего точно не откажется Isamaa?
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