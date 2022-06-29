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С 2035 года все новые автомобили в ЕС хотят сделать климатически нейтральными

rus.postimees.ee
С 2035 года все новые автомобили в ЕС хотят сделать климатически нейтральными
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Автомобильная пробка в Таллинне
Автомобильная пробка в Таллинне Фото: Madis Veltman

Страны ЕС хотят, чтобы уровень вредных выбросов новыми автомобилями с 2035 года был снижен до нуля. Европарламент же намерен к этому году вовсе запретить производить машины с двигателями внутреннего сгорания, пишет Deutsche Welle.

Начиная с 2035 года продающиеся в Евросоюзе новые автомобили не должны производить вредные выбросы. Об этом в ночь на среду, 29 июня, договорились Министры стран ЕС, ответственные за охрану окружающей среды.

Теперь должен быть достигнут компромисс с Европарламентом, который хочет с 2035 года полностью запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

По словам представителя правительства Германии, Еврокомиссия готова предложить, чтобы и после оговариваемой даты могли выпускаться машины с ДВС, но только работающие на климатически чистом топливе, передает агентство dpa.

Теперь представители отдельных стран ЕС и Европейский парламент должны провести переговоры, чтобы согласовать общую позицию.

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