Немецкая энергетическая компания Siemens Energy отвергает обвинения со стороны России в том, что поставки газа в Германию пришлось сократить из-за несвоевременного обслуживания турбин.
В Siemens отвергают обвинения РФ в причастности к сокращению поставок газа в Европу
"Очень удобно втягивать в это дело компанию, которая хорошо известна в России, - заявил председатель наблюдательного совета Siemens Energy Джо Кезер в интервью газете Süddeutsche Zeitung 28 июня. - Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы столь сильное сокращение потока газа".
Российский газовый монополист "Газпром" в середине июня заметно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток - 1", объяснив это задержкой с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал это объяснение, назвав его предлогом.
11 июля начнется десятидневное плановое техническое обслуживание трубопровода. Поставщики энергии и министр экономики Германии Роберт Хабек обеспокоены тем, что после этого "Газпром" может не возобновить подачу газа по "Северному потоку - 1".