В Siemens отвергают обвинения РФ в причастности к сокращению поставок газа в Европу

"Очень удобно втягивать в это дело компанию, которая хорошо известна в России, - заявил председатель наблюдательного совета Siemens Energy Джо Кезер в интервью газете Süddeutsche Zeitung 28 июня. - Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы столь сильное сокращение потока газа".