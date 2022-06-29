Статистика: число мужчин, получающих родительскую зарплату, увеличилось почти вдвое

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Анет Мюйрсоо, доля мужчин, получающих родительское возмещение, за год увеличилась почти вдвое, всего возмещение получали 13 044 мужчины. «Число мужчин, получающих родительские возмещения, за последние годы постоянно увеличивалось. Если еще в 2018 году получающие возмещение мужчины составляли десятую часть всех получателей, то в прошлом году каждый третий получатель возмещения был мужчиной», - сказала Мюйрсоо.

Средний размер родительского возмещения у мужчин и женщин за год стал более однородным: в прошлом году разрыв составил 17,6%, то есть был на 10% меньше, чем в 2020 году. «Среднее возмещение у мужчин уменьшилось на 154 евро, а у женщин выросло на 36 евро. Этим и обусловлено то, что разрыв в сумме родительских возмещений оказался минимальным за все годы», - добавила Мюйрсоо.

Отцовский отпуск в прошлом году использовали около 75% отцов, имеющих такую возможность, что почти на 15% больше в сравнении с 2020 годом.

Гендерная сегрегация, которая означает разделение труда между мужчинами и женщинами на рынке труда, показывает, что в Эстонии на всех должностях мужчин и женщин было бы поровну, если бы работу поменяли 33,3% мужчин или женщин. По отраслям количество мужчин и женщин было бы одинаковым, если бы сферу деятельности поменяли 36,7% мужчин или женщин.

На руководящих должностях в прошлом году работали 9,3% мужчин и 6,6% женщин. В 2021 году было создано 19 898 предприятий с эстонским капиталом, что является рекордом за все времена. «56,9% предприятий были основаны мужчинами и 31,6% женщинами. Совместно мужчиной и женщиной основано 4,9% предприятий, а в 6,5% случаев выяснить пол основателя не удалось», - сказала Мюйрсоо.