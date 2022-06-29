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Отборочный цикл ЧМ-2023 по женскому футболу: сборная Эстонии одержала первую победу

rus.postimees.ee
Отборочный цикл ЧМ-2023 по женскому футболу: сборная Эстонии одержала первую победу
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Женская сборная Эстонии по футболу.
Женская сборная Эстонии по футболу. Фото: jalgpall.ee

Во вторник, 28 июня, женская сборная Эстонии по футболу на стадионе в Пярну набрала первые очки в отборочном цикле чемпионата мира-2023, одержав волевую победу над командой Казахстана со счетом 4:2, пишет rus.err.ee

На 37-й минуте Асельхан Турлыбекова вывела сборную Казахстана вперед; в начале второго тайма Светлана Бортинкова удвоила преимущество гостей.

Однако затем эстонским футболисткам удалось переломить ход поединка и забить четыре безответных гола - дубль оформила Геттер Саар (61-я и 88-я минуты), по разу отличились Кайри Химанен (71) и Лизетте Таммик (90+5).

Теперь эстонские футболистки обошли в турнирной таблице Казахстан и занимают пятое место в группе.

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