Во вторник, 28 июня, женская сборная Эстонии по футболу на стадионе в Пярну набрала первые очки в отборочном цикле чемпионата мира-2023, одержав волевую победу над командой Казахстана со счетом 4:2, пишет rus.err.ee.
Отборочный цикл ЧМ-2023 по женскому футболу: сборная Эстонии одержала первую победу
Отборочный цикл ЧМ-2023 по женскому футболу: сборная Эстонии одержала первую победу
На 37-й минуте Асельхан Турлыбекова вывела сборную Казахстана вперед; в начале второго тайма Светлана Бортинкова удвоила преимущество гостей.
Однако затем эстонским футболисткам удалось переломить ход поединка и забить четыре безответных гола - дубль оформила Геттер Саар (61-я и 88-я минуты), по разу отличились Кайри Химанен (71) и Лизетте Таммик (90+5).
Теперь эстонские футболистки обошли в турнирной таблице Казахстан и занимают пятое место в группе.