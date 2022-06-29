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Хэмилтон отреагировал на расистские оскорбления в свой адрес

rus.postimees.ee
Хэмилтон отреагировал на расистские оскорбления в свой адрес
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Льюис Хэмилтон.
Льюис Хэмилтон. Фото: Hasan Bratic

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на расистские высказывания в свой адрес со стороны трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике, сообщает news.ru. Ранее бразильский пилот назвал негром семикратного чемпиона «Формулы-1»

«Это больше, чем просто язык. Это архаичное мышление должно измениться, и ему нет места в нашем спорте. Меня окружали такие взгляды и цели всю мою жизнь. У меня было достаточно времени, чтобы научиться. Пришло время действовать», — написал Хэмилтон в социальных сетях.

После девяти гонок нынешнего сезона Хэмилтон располагается на шестом месте с 77 очками. Ферстаппен лидирует, набрав 175 очков.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» из Камеруна Люк Зоа, комментируя проблему расизма, вспомнил, как его избили в России до потери сознания. В 2004 году неизвестные напали на него в Сокольниках, после чего он очнулся в больнице.

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