Банк Эстонии: рост сбережений резко замедлился из-за инфляции

По состоянию на конец мая на счетах частных лиц было около 11,2 млрд евро, а в годовом сравнении общий объем сбережений в мае этого года был на 11% или на 1,13 млрд евро больше, чем год назад, пишет Rus.ERR.

Однако здесь необходимо учитывать, что только в сентябре прошлого года людям было досрочно выплачено более миллиарда евро из второй пенсионной ступени, в марте люди получили возврат переплаченного подоходного налога, а в январе и начале мая были новые досрочные выплаты из второй пенсионной ступени. Несмотря на это, за последние восемь месяцев сбережения увеличились всего на 1,7% или 185 млн евро.

"Если рост сбережений в ближайшие месяцы продолжится теми же темпами, то уже к концу года он замедлится до 3%, что станет самым медленным ростом с 2010 года", - отметили в эстонском центробанке, а также добавили, что темпы инфляции опередили рост доходов населения - размер средней выплаченной зарплаты вырос за год примерно на 10%, а объем розничных продаж в денежном выражении вырос почти на 30%. В прежние годы рост доходов, как правило, опережал рост розничных продаж.