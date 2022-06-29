Анализ ⟩ Без премьер-министра правительственные переговоры буксуют

Юрген Лиги говорит, что Партия реформ не возражает против оказания помощи семьям, но раздачу денег не считает оптимальным способом помочь: «Наиболее важными должны быть качественное образование, здравоохранение и другие услуги и возможности для родителей». По словам Лиги, помощь государства следовало бы делать целевой и направлять в первую очередь малоимущим, которые в ней больше всего нуждаются.

«Единая школа» - многолетняя головная боль

Еще один ключевой вопрос – переход на эстонский язык обучения.

Председатель партии «Отечество» утверждает, что его партии вообще не понятен смысл «единой школы», о которой говорят социал-демократы и на переговорах СДП не смогла объяснить это партнерам. «То, чего социал-демократы не понимают сами, нам тоже не подходит, разумеется», - объяснил свою позицию председатель «Отечество». Одинец считает, что подход партии «Отечество» неконструктивный: «СДП уже несколько лет говорит о концепции "единой школы". Мы говорим о том, что нам не нужно создавать отдельные школы для русских, в которых они будут учиться на эстонском языке. Нам нужно, чтобы все наши дети все учились вместе, и чтобы происходило то, для чего вообще этот переход затевается: реальная интеграция, а не сохранение сегрегации».