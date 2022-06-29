К вечеру вторника по большинству вынесенных на коалиционные переговоры ключевых вопросов стороны успеха не достигли, но есть желание ускорить процесс.
Анализ ⟩ Без премьер-министра правительственные переговоры буксуют
На этой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас участвует в саммите НАТО в Мадриде, поэтому коалиционные переговоры до пятницы будут идти только в рабочих группах. Единственный вопрос, который участникам удалось согласовать во вторник – это предложенное Социал-демократической партией повышение необлагаемого подоходным налогом минимума с 500 до 654 евро.
Председатель «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер назвал ситуацию «переговорами на стадии переговоров»: по большинству ключевых вопросов пока нет согласия, но стороны его ищут.
Опрошенные нашим изданием представители партий сошлись во мнении, что относительно успешно продвигается обсуждение вопросов обороны и безопасности, поскольку принципиальных разногласий в этой теме не возникает. По словам члена делегации от Партии реформ Юргена Лиги, есть дискуссии о формулировках, но в целом все согласны, что Эстония входит в Евросоюз и НАТО со всеми вытекающими обязательствами, поэтому «планов B» никто на обсуждение не выносит.
Как смягчить «электрошок»
Первоочередной задачей «временной» коалиции все участники переговоров находят решение проблемы подорожавших энергоносителей и разработку мер на случай осенне-зимнего взлета цен. У сторон есть два подхода: компенсации по счетам и государственное вмешательство в рынок. Партия «Отечество» предлагает дать возможность покупать электричество вне биржи по цене, которую утвердит Департамент конкуренции. По словам Сеэдера, эта цена должна быть значительно ниже не только биржевой цены, но и предлагаемой сегодня «фиксированной» цены.
Партнеры по переговорам видят здесь непреодолимую законодательную проблему. «Правила конкуренции Европейского союза не позволяют делать такие вещи, потому что государственное предприятие получает преимущество перед другими продавцами, пояснил участвующий в переговорах от СДП Эдуард Одинец. - Сегодня Евгений Осиновский на встрече делегаций прямо зачитывал цитаты из этой директивы, но "отечественники" трактуют ее иначе». По словам Одинца, Партия реформ согласна скорее с социал-демократами.
Предложение СДП состоит в том, чтобы применить механизм, который применялся зимой в Норвегии: установить «потолок цены», свыше которой людям стоимость электроэнергии компенсируется. Этот механизм должен быть автоматическим, без подачи заявлений на компенсации и его можно было бы применить также к отоплению. Сейчас Министерство финансов просчитывает, сколько будет стоить эта модель. Тема снова будет поднята на переговорах в четверг. Юрген Лиги говорит, что Партия реформ со своей стороны предлагает больше внимания уделить инвестициям в автономное производство энергии, тепла и энергосбережение, чтобы домохозяйства могли обеспечивать свои дома энергией сами: «Да, эти меры не помогут прямо сейчас, быстро, но быстро вообще ничего не делается». По словам Одинца, стороны понимают важность вопроса и ищут решение, поскольку одной из главных задач этого правительства будет не школьная реформа, а решение проблем с ценами на энергоносители: «Решение нужно найти уже сейчас, его нельзя оставлять на осень, чтобы не придумывать потом механизм впопыхах».
Пособия не способствуют согласию
По словам участников переговоров, вопрос пособий на детей продвигается, так как принципиально никто не возражает, что повысить их нужно. Хелир-Валдор Сеэдер говорит, что для «Отечества» повышение детских и семейных пособий – принципиальная задача. С ним согласен представитель СДП. Эдуард Одинец говорит, что повысятся, очевидно, пособия для родителей-одиночек и для многодетных семей. Дискуссии разгорелись вокруг размера этих пособий и принципа их распределения. «"Отечество" хочет повысить пособия для многодетных семей на несколько сотен евро и ведутся дискуссии о том, какая это будет сумма, - пояснил Одинец. - Для государственного бюджета это очень большие деньги. Кроме того, будет огромная разница между суммами для семей, в которых воспитывают двух детей и, скажем, четверых».
Юрген Лиги говорит, что Партия реформ не возражает против оказания помощи семьям, но раздачу денег не считает оптимальным способом помочь: «Наиболее важными должны быть качественное образование, здравоохранение и другие услуги и возможности для родителей». По словам Лиги, помощь государства следовало бы делать целевой и направлять в первую очередь малоимущим, которые в ней больше всего нуждаются.
«Единая школа» - многолетняя головная боль
Еще один ключевой вопрос – переход на эстонский язык обучения.
Председатель партии «Отечество» утверждает, что его партии вообще не понятен смысл «единой школы», о которой говорят социал-демократы и на переговорах СДП не смогла объяснить это партнерам. «То, чего социал-демократы не понимают сами, нам тоже не подходит, разумеется», - объяснил свою позицию председатель «Отечество». Одинец считает, что подход партии «Отечество» неконструктивный: «СДП уже несколько лет говорит о концепции "единой школы". Мы говорим о том, что нам не нужно создавать отдельные школы для русских, в которых они будут учиться на эстонском языке. Нам нужно, чтобы все наши дети все учились вместе, и чтобы происходило то, для чего вообще этот переход затевается: реальная интеграция, а не сохранение сегрегации».
На наш вопрос, почему «отечественников» не устраивает предложенная концепция, председатель партии ответил вопросом: а где они возьму столько эстонских школ в Ида-Вирумаа? «Конечно, для Северо-Востока такая модель не работает, нужно применять другую, но и модель Отечества не годится, - парирует Одинец. - За несколько лет этот переход осуществить так, как это хочет сделать «Отечество», просто нереально». Юрген Лиги объяснил «школьное» противостояние иначе: и у «Отечества», и у СДП есть долгосрочные планы и свое видение, но они слишком детальные, а партии требуют сразу решения вопроса о ресурсах на эту реформу. «Нельзя вести переговоры о том, как не делать то или другое и почему, - считает Лиги. - Нужно сначала принять политическое решение. В любом случае я не думаю, что это первоочередной вопрос для этой коалиции».
По словам представителя СДП, вопрос образования на эстонском языке слишком комплексный и долгосрочный, поэтому социал-демократы не хотели вносить его сейчас в коалиционный договор: «Нашим первым предложением было вообще не трогать тему школы сейчас, потому что за несколько месяцев, которые будет работать это правительство, все равно ничего реального сделать нельзя. Мы считаем, каждая партия должна выйти со своим предложением по реформе образования на выборы и получить народный мандат».
Однако, партнеры СДП не согласились с этим и хотят, чтобы план перехода на эстонский язык обучения был отражен в коалиционном договоре уже сейчас. Сегодня, 29 июня, снова соберется созданная внутри делегации рабочая группа по вопросу образования. «Мы попытаемся все-таки сформулировать, какое компромиссное предложение, которое могло бы войти в текст коалиционного договора. – пояснил Одинец. - Но записав декларативное политическое предложение в коалиционный договор, мы на самом деле проблему то не решаем». По существу, сейчас в коалиционный договор даже если запишут что-то о переходе на эстонский язык обучения, это будет сделано для того, чтобы создать наконец коалицию и доработать до выборов.
Одинец считает, что для быстрой договоренности помог бы сценарий выборов Папы Римского: «В пятницу приедет премьер-министр. Очевидно, придется закрыть троих председателей партий в комнате, и пускай договариваются. То, что я сегодня видел за столом переговоров свидетельствует, что у всех есть желание двигаться как можно быстрее. График у нас расписан до четверга. Мы стали сегодня уже рассматривать многие темы, которые не такие большие и важные чтобы не затягивать процесс».
Никто из политиков не взялся сделать внятный прогноз о том, когда переговоры закончатся и договор будет подписан. Все сошлись на том, что искать компромисс нужно, но это еще займет время, возможно недели.