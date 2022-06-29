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Девелопер Bonava гарантирует своим покупателям фиксированную цену на жилье

rus.postimees.ee
Девелопер Bonava гарантирует своим покупателям фиксированную цену на жилье
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Жилой квартал Pärnaõue в Какумяэ - один из объектов Bonava.
Жилой квартал Pärnaõue в Какумяэ - один из объектов Bonava. Фото: Bonava Eesti

Bonava гарантирует покупателям нового жилья в своих девелоперских проектах, что цена, зафиксированная в нотариальном договоре купли-продажи, для клиента является окончательной, независимо от возможных изменений рыночной конъюнктуры в период строительства.

Исполнительный директор Bonava Eesti Таави Соорм сказал, что в сегодняшней изменчивой рыночной ситуации прозрачность действий застройщиков и доверие к ним становятся для покупателей жилья все более важными.

«Дело в том, что большинство покупателей приобретают квартиры в новостройках, когда дом еще находится на стадии проектирования или в самом начале строительства. Девелоперы обязаны поддержать уверенность своих клиентов в правильности выбора», — отметил Соорм.

«Как ответственная компания, мы хотим в текущих рыночных условиях подтвердить, что Bonava продолжает следовать своим принципам: покупатели нового жилья могут быть уверены, что цена, указанная в договоре купли-продажи, является окончательной и не подлежит пересмотру при достройке дома», — объяснил он.

Гарантия цены действительна для всех клиентов, заключивших обязательственно-правовой нотариальный договор и сделал первоначальный взнос на покупку нового жилья в проекте Bonava Eesti.

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