Девелопер Bonava гарантирует своим покупателям фиксированную цену на жилье

Исполнительный директор Bonava Eesti Таави Соорм сказал, что в сегодняшней изменчивой рыночной ситуации прозрачность действий застройщиков и доверие к ним становятся для покупателей жилья все более важными.

«Дело в том, что большинство покупателей приобретают квартиры в новостройках, когда дом еще находится на стадии проектирования или в самом начале строительства. Девелоперы обязаны поддержать уверенность своих клиентов в правильности выбора», — отметил Соорм.

«Как ответственная компания, мы хотим в текущих рыночных условиях подтвердить, что Bonava продолжает следовать своим принципам: покупатели нового жилья могут быть уверены, что цена, указанная в договоре купли-продажи, является окончательной и не подлежит пересмотру при достройке дома», — объяснил он.