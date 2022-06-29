Трудовая инспекция будет останавливать работу в помещениях с высокой температурой воздуха

В жаркую погоду на горячую линию Трудовой инспекции стали поступать многочисленные жалобы работников, рабочие места которых напоминают пустыню Сахара, сообщила в среду BNS пресс-служба Трудовой инспекции. В связи с большим количеством обращений Инспекция приняла решение о том, что со среды следует приостанавливать работу на рабочих местах в закрытых помещених, где выполняется физическая работа и где температура воздуха поднялась до 30 градусов и выше и где работодатель не предусмотрел меры по предотвращению ущерба здоровью работников.

Трудовая инспекция призывает работодателей реорганизовать рабочие места так, чтобы работники могли работать в условиях жары без ущерба длоя здоровья. Работодатель обязан обеспечить условия труда, не угрожающие здоровью и безопасности работника.

Если на рабочем месте устанавливается высокая температура, работодатель должен найти решение, позволяющее свести к минимуму риск причинения вреда работнику. Например, в жару целесообразны дополнительные перерывы. Должна быть возможность проводить перерывы в прохладной, но не слишком холодной комнате отдыха. В жаркие дни необходимо иметь достаточное количество питьевой воды, желательно с содержанием минералов, потому что пот выводит из организма минералы и соли.

По словам начальника отдела надзора Трудовой инспекции Сильи Сооне, жара поделила эстонских работодателей на два лагеря. «У нас есть разумные работодатели - одним пересмотрели из-за жары рабочие графики и даюте работникам возможность остыть, другие не вызывают работников на работу в самое жаркое время. В то же время есть немало и таких трудовых коллективов, откуда люди звонят и пишут нам, потому что их работодатель не принимает во внимание их проблемы», — сказала Сооне. В законодательстве не прописана конкретная температура, которая должна быть на рабочем месте, но подобная ситуация продолжаться не может, и экономическая выгода не должна достигаться за счет здоровья работников.