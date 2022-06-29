Фото ⟩ Если у вас беспокойный сон, эта квартира в Тарту вам категорически противопоказана

Уютная однокомнатная квартира площадью 23,3 м2 в центре Тарту ждет покупателя. Однако квартира, расположенная в доме постройки 1900 года удивляет своей планировкой, в частности, расположением спального места.

А именно, на импровизированном спальном месте, расположенном на платяном шкафу, нет ограждения, что делает переворачивание с боку на бок опасным для жизни занятием.