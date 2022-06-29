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Фото ⟩ Если у вас беспокойный сон, эта квартира в Тарту вам категорически противопоказана

rus.postimees.ee
Если у вас беспокойный сон, эта квартира в Тарту вам категорически противопоказана
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Тарту. Снимок иллюстративный.
Тарту. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В университетском городе продается квартира-студия с довольно спорным решением спального места, пишет Kodu.

Уютная однокомнатная квартира площадью 23,3 м2 в центре Тарту ждет покупателя.  Однако квартира, расположенная в доме постройки 1900 года удивляет своей планировкой, в частности, расположением спального места. 

Фото: KV.EE

А именно, на импровизированном спальном месте, расположенном на платяном шкафу, нет ограждения, что делает переворачивание с боку на бок опасным для жизни занятием. 

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