Завтра стартует фестиваль «Белые ночи» в Хаапсалу

Музыкальный фестиваль «Белые ночи» в Хаапсалу – преемник атмосферы фестиваля Чайковского, насыщающий музыкальную палитру курортного города красивой романтической музыкой. «На этот фестиваль стоит выделить время, чтобы насладиться концертами, посетить кафе и художественные галереи и позволить себе приятные и спокойные выходные, присутствовать в каждом моменте, сопереживать музыкантам и музыке и жить в сиюмитном музыкальном моменте", - сказала руководитель Eesti Kontsert Керту Орро.

В эти выходные в Хаапсалу соберутся музыкальные сливки Эстонии: виолончелист Марсель Йоханнес Китс и Таллиннский камерный оркестр под управлением дирижера Андреса Кальюсте, трио Hämarik («Сумерки») в составе Трийн Руубель (скрипка), Теодора Синка (виолончель) и Стена Хейноя (фортепиано), а также спецсостав струнных виртуозов: Анна-Лиза Безродная (скрипка), Йоханнес Пыльд (скрипка), Кайя Лукас (альт), Сандра Климайте (альт), Ян-Эрик Густафсон (виолончель) и Индрек Лейватегия (виолончель). Эстонские меломаны давно не видели дома этих струнников, да еще и в таком составе!