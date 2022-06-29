Периоды сильной жары в Эстонии стали обычным явлением, и прогнозируется, что в будущем их будет еще больше. Однако о том, как справиться с ними, кажется, каждую зиму забывают. Вот несколько простых советов, как смягчить воздействие жары на свой организм или, в более серьезных случаях, просто выжить: летом именно чрезмерная жара вызывает рост смертности.
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Узнайте, как выжить и остаться здоровым в Эстонии во время изнуряюще жаркого лета
Узнайте, как выжить и остаться здоровым в Эстонии во время изнуряюще жаркого лета
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