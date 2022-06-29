Узнайте, как выжить и остаться здоровым в Эстонии во время изнуряюще жаркого лета

Еще 11-12 мая 1997 года НАСА использовало самолет Lear Jet, оснащенный специальной тепловизионной камерой, для сбора тепловых данных для города Атланта в Джорджии. В те дни температура в городе ​​составляла всего около 26,7 градусов по Цельсию. При этом температура некоторых поверхностей достигала 50 градусов.

Периоды сильной жары в Эстонии стали обычным явлением, и прогнозируется, что в будущем их будет еще больше. Однако о том, как справиться с ними, кажется, каждую зиму забывают. Вот несколько простых советов, как смягчить воздействие жары на свой организм или, в более серьезных случаях, просто выжить: летом именно чрезмерная жара вызывает рост смертности.