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Узнайте, как выжить и остаться здоровым в Эстонии во время изнуряюще жаркого лета

Ханс Орру
, Адъюнкт-профессор Института семейной медицины и общественного здоровья Тартуского университета
Узнайте, как выжить и остаться здоровым в Эстонии во время изнуряюще жаркого лета
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Еще 11-12 мая 1997 года НАСА использовало самолет Lear Jet, оснащенный специальной тепловизионной камерой, для сбора тепловых данных для города Атланта в Джорджии. В те дни температура в городе ​​составляла всего около 26,7 градусов по Цельсию. При этом температура некоторых поверхностей достигала 50 градусов.
Еще 11-12 мая 1997 года НАСА использовало самолет Lear Jet, оснащенный специальной тепловизионной камерой, для сбора тепловых данных для города Атланта в Джорджии. В те дни температура в городе ​​составляла всего около 26,7 градусов по Цельсию. При этом температура некоторых поверхностей достигала 50 градусов. Фото: Wikipedia

Периоды сильной жары в Эстонии стали обычным явлением, и прогнозируется, что в будущем их будет еще больше. Однако о том, как справиться с ними, кажется, каждую зиму забывают. Вот несколько простых советов, как смягчить воздействие жары на свой организм или, в более серьезных случаях, просто выжить: летом именно чрезмерная жара вызывает рост смертности.

В эстонском климате мы можем считать жаркими дни, когда температура воздуха поднимается до 30 градусов. Наши предыдущие исследования показали, что в такие дни смертность пожилых людей (75 лет и старше) почти на 50% выше, чем в дни когда столбики термометра показывают 23 градуса. В условиях нынешней жары многим сразу вспоминается лето 2021 года.

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