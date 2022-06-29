Теперь в Maxima можно купить развесные продукты питания в своей коробке.

«Maxima считает все более важным снижение своего воздействия на окружающую среду. В конце прошлого года мы начали регулярное сотрудничество с Продуктовым банком, в который уже делают пожертвования большинство наших магазинов. Этим летом мы решили сделать следующий шаг по сокращению пластиковой упаковки», – сказала Тийа Шапель, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Eesti.

На этой неделе всю еду и продукты питания, продаваемые на открытых прилавках в магазинах Maxima, – салаты, свежее мясо и рыбу, готовые горячие блюда или другие виды развесной еды – можно приобрести в собственной упаковке. Это можно сделать в 22 магазинах Maxima XX и трех магазинах XXX по всей Эстонии, где есть открытые прилавки.

«Покупая продукты питания в собственной упаковке стоит убедиться, что конкретная упаковка подходит для контакта с пищевыми продуктами – упаковка подходит, если на ней есть маркировка в виде чаши и вилки, либо надпись «коробка для пищевых продуктов», «для контакта с пищевыми продуктами», «стаканчик для сухих продуктов» или другое похожее название», – подчеркнула Шапель. Подходящей тарой являются пищевые коробки или банки из пластика, стекла или металла. Упаковка должна быть закрыта крышкой.