Во вторник сотрудники бюро миграции и погранохраны Лыунаской префектуры проверили работников клубничных полей в волости Выру на наличие разрешений на работу.
Рейд налоговой: среди сборщиков клубники выявили 16 нелегальных работников
Рейд налоговой: среди сборщиков клубники выявили 16 нелегальных работников
Были проверены одно юридическое лицо и 29 физических лиц. В ходе рейда были выявлены 16 человек, которые не были зарегистрированы в Налогово-таможенном департаменте, пишет Rus.ERR.
Информация о нарушениях была передана налоговой службе.
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