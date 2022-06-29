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Рейд налоговой: среди сборщиков клубники выявили 16 нелегальных работников

rus.postimees.ee
Рейд налоговой: среди сборщиков клубники выявили 16 нелегальных работников
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Нововведение не коснется временных работников, таких как сборщики клубники. Обычно они не обращаются за видом на жительство. ФОТО: Арво Меэкс/Lõuna-eesti Postimees
Нововведение не коснется временных работников, таких как сборщики клубники. Обычно они не обращаются за видом на жительство. ФОТО: Арво Меэкс/Lõuna-eesti Postimees Фото: Foto: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Во вторник сотрудники бюро миграции и погранохраны Лыунаской префектуры проверили работников клубничных полей в волости Выру на наличие разрешений на работу.

Были проверены одно юридическое лицо и 29 физических лиц. В ходе рейда были выявлены 16 человек, которые не были зарегистрированы в Налогово-таможенном департаменте, пишет Rus.ERR.

Информация о нарушениях была передана налоговой службе.

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