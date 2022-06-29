Эксперты рекомендуют группам риска сделать вторую бустерную прививку

«В данный момент в Эстонии уровень заражения COVID-19 демонстрирует тенденцию умеренного роста. Если темп распространения инфекции останется низким и больничная нагрузка существенно не увеличится, специалисты рекомендуют начать активную ревакцинацию групп риска второй бустерной дозой во второй половине августа. Вакцина должна быть предоставлена ​​жителям домов попечения и контактирующим с ними сотрудникам, а также медицинским работникам, – сказала доктор Марье Оона, семейный врач и член экспертной комиссии по иммунопрофилактике. – Вакцинирование второй бустерной дозой в конце лета поможет сохранить иммунную защиту в осенние месяцы, когда обычно увеличивается распространение вирусов».

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на основании имеющихся данных, рекомендует вакцинирование второй бустерной дозой людям в возрасте от 80 лет, поскольку для них характерен более низкий иммунный ответ на вакцинацию и повышенный риск развития COVID-19. Если распространение вируса среди населения начнет увеличиваться, рекомендуется ревакцинирование людей в возрасте 60–79 лет. Эстонские данные также показывают, что риск госпитализации из-за COVID-19 выше среди лиц старше 60 лет.