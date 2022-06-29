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Эксперты рекомендуют группам риска сделать вторую бустерную прививку

BNS
Эксперты рекомендуют группам риска сделать вторую бустерную прививку
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Вакцинация.
Вакцинация. Фото: Marko Saarm

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует применение второй бустерной дозы вакцины от COVID-19 для людей, входящих в группу риска. Комиссия считает, что в группу риска входят все лица старше 60 лет, а также люди в возрасте от 12 лет, страдающие хроническими заболеваниями, которые могут увеличивать риск развития COVID-19. Введение второй бустерной дозы рекомендуется по крайней мере через шесть месяцев после последней прививки от COVID-19 или перенесенного коронавируса.

«В данный момент в Эстонии уровень заражения COVID-19 демонстрирует тенденцию умеренного роста. Если темп распространения инфекции останется низким и больничная нагрузка существенно не увеличится, специалисты рекомендуют начать активную ревакцинацию групп риска второй бустерной дозой во второй половине августа. Вакцина должна быть предоставлена ​​жителям домов попечения и контактирующим с ними сотрудникам, а также медицинским работникам, – сказала доктор Марье Оона, семейный врач и член экспертной комиссии по иммунопрофилактике. – Вакцинирование второй бустерной дозой в конце лета поможет сохранить иммунную защиту в осенние месяцы, когда обычно увеличивается распространение вирусов».

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на основании имеющихся данных, рекомендует вакцинирование второй бустерной дозой людям в возрасте от 80 лет, поскольку для них характерен более низкий иммунный ответ на вакцинацию и повышенный риск развития COVID-19. Если распространение вируса среди населения начнет увеличиваться, рекомендуется ревакцинирование людей в возрасте 60–79 лет. Эстонские данные также показывают, что риск госпитализации из-за COVID-19 выше среди лиц старше 60 лет.

В дополнение к представителям групп риска по показателям здоровья или возрасту, в качестве получателей второй бустерной дозы рекомендуется рассматривать лиц, пользующихся услугами круглосуточного попечения и круглосуточного специализированного ухода. Кроме того, к ним относятся лица, которые пользуются услугами социального попечения по месту жительства, поскольку они, как правило, входят в группу риска по возрасту или показателям здоровья и с большей вероятностью находятся в тесном контакте с другими людьми, входящими в группу риска. В целях снижения риска вспышек болезни и защиты населения, подверженного риску тяжелых заболеваний, Комитет по иммунопрофилактике рекомендует предоставить вторую бустерную дозу работникам домов попечения и медицинским работникам, непосредственно контактирующим с пациентами и постояльцами домов попечения.

«В конце июля мы начнем предлагать вторую бустерную дозу вакцины всем постояльцам и работникам домов попечения. Во всех этих учреждениях можно будет пройти курс первичной вакцинации, а так же ревакцинацию первой или второй бустерной дозой», – сказала Кюлли Фридеманн, руководитель отдела первичной помощи Больничной кассы.

«Если тенденция распространения инфекции останется низкой и нагрузка на больницы существенно не увеличится, мы рекомендуем всем лицам, относящимся к вышеуказанным группам риска, провести повторную ревакцинацию во второй половине августа. Если больницы станут заполняться быстрее, чем ожидалось, мы ускорим процесс вакцинации и будем постоянно информировать население о текущей ситуации», – добавила Фридеманн.

Экспертная комиссия рекомендует применять в качестве второй бустерной дозы моновалентные мРНК-вакцины (Comirnaty или Spikevax) и проводить ревакцинацию через шесть месяцев после введения последней дозы или перенесенного заболевания COVID-19. Если у человека ранее наблюдались серьезные побочные эффекты после мРНК-вакцины от COVID-19, по усмотрению врача в качестве бустерной дозы может использоваться Nuvaxovid.

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