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Их топят, увозят в лес и разбирают по винтикам: жители Эстонии не щадят самокаты Bolt

Диана Ляленкова
, летний репортер
Их топят, увозят в лес и разбирают по винтикам: жители Эстонии не щадят самокаты Bolt
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Найденный в столичном водоеме электросамокат.
Найденный в столичном водоеме электросамокат. Фото: Фото читателя.

Невероятно популярные в Эстонии электросамокаты порой становятся объектами внимания вандалов. В последнее время в социальных сетях все чаще публикуют фотографии этих легких средств передвижения, найденных в самых неожиданных местах и в крайне плачевном состоянии.

Так, на днях житель Таллинна, отправившийся на прогулку с собакой, неожиданно для себя обнаружил несколько электросамокатов в водоеме. «В субботу гуляли с собакой. Нашли место для купания, все было нормально. Приходим сегодня (27 июняприм. ред.), а там в воду сброшено несколько поломанных самокатов Bolt. Мы их достали, но с этим надо что-то делать», - написал он в начале недели в Facebook, сопроводив свою публикацию фотографиями.

«Это место находится на выезде из Таллинна, со стороны Ласнамяэ, там есть мост через речку Пирита, а если пройти под ним по левой стороне, то выйдешь к речке. Если там спуститься к воде, то внизу будет еще маленький водопадик. Вот там и были разбросаны самокаты» - добавил он.
 

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