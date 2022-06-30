Их топят, увозят в лес и разбирают по винтикам: жители Эстонии не щадят самокаты Bolt

Так, на днях житель Таллинна, отправившийся на прогулку с собакой, неожиданно для себя обнаружил несколько электросамокатов в водоеме. «В субботу гуляли с собакой. Нашли место для купания, все было нормально. Приходим сегодня (27 июня — прим. ред.), а там в воду сброшено несколько поломанных самокатов Bolt. Мы их достали, но с этим надо что-то делать», - написал он в начале недели в Facebook, сопроводив свою публикацию фотографиями.