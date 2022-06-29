Экономия энергии стала национальной задачей в Германии, Франции и Японии

Причинами своей тревоги ключевые фигуры французского энергетического сектора называют значительное сокращение поставок российского газа ("Газпром" с середины июня резко снизил объемы прокачки в Германию, Италию и Францию), а также затянувшиеся ремонты большого числа французских атомных электростанций.

Аномально высокие и низкие температуры угрожают энергетике Японии

В тот же день 26 июня уже со вторым за этот месяц призывом экономить электроэнергию выступило министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Подобных обращений к населению не было с 2011 года. Непосредственным поводом стала аномальная жара: никогда еще в Японии в июне не фиксировалась температура воздуха свыше 40 градусов по Цельсию. Это привело к скачкообразному росту потребления электричества для кондиционирования помещений, что поставило под угрозу стабильность энергоснабжения.

А ситуация в японской электроэнергетике и так напряженная, поскольку некоторые атомные электростанции после аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году все еще отключены, а ряд устаревших тепловых электростанций закрыли ради сокращения выбросов в атмосферу вредных для климата парниковых газов. Поэтому правительство Японии еще в апреле предупредило о возможных проблемах с энергоснабжением предстоящей зимой, если страну второй год подряд накроет волна аномального холода.