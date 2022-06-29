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Глава Таллиннского коммунального департамента покидает свой пост

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Глава Таллиннского коммунального департамента покидает свой пост
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Айн Вальдманн.
Айн Вальдманн. Фото: Sander Ilvest

Многолетний глава Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Айн Вальдманн сообщил городской управе, что уходит в отставку 1 октября.

«Мы очень благодарны Айну Вальдманну, который на на протяжении десятилетий отвечал за область охраны окружающей среды и коммунальные услуги. Трудно переоценить вклад Айна в развитие Таллинна. При этом я надеюсь, что он готов и дальше поддерживать город своим разносторонним опытом и компетентностью», — сказал заместитель Мэра Владимир Свет.

«Я делал вклад в развитие коммунальных услуг Таллинна на протяжении почти 45 лет и теперь хочу передать эстафету более молодым. Впереди еще три месяца, и еще есть время сделать выводы и заключения», — сказал Вальдманн.

Вальдманн присоединился к городской системе в 1977 году. С 1977 по 1991 год работал начальником отдела планирования, главным инженером и главой Таллиннского городского жилищного управления. В 1993-1995 годах он был заместителем старйшины Мустамяэ, а в 1995-1996 годах работал в управе Нымме. С 1997 года Айн Вальдманн является главой Таллиннского коммунального депаратмента. После реорганизации ведомства в 2019 году он продолжил работу в качестве главы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

В 2009 году Вальдманн был удостоен звания почетного гражданина Таллинна за успешное развитие сферы коммунальных услуг.

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