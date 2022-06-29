ВИДЕО ⟩ Исследование: повреждения правого борта «Эстонии» оказались больше, чем предполагалось

В ходе подводных работ было сделано порядка 45 000 снимков останков парома, точность общей картины как минимум 10 миллиметров. С помощью полученных снимков специалисты составили объемную модель корпуса судна, позволяющую определить приоритеты в обследовании останков парома.

По словам Арикаса, если прежде считалось, что повреждения правого борта парома в длину составляют 22 метра и в высоту четыре, то в результате новых исследований выяснилось, что длина поврежденного участка правого борта «Эстонии» достигает 40 метров и высота — шести метров.

Размеры повреждения столь велики, что через пробоину можно будет запустить подводный дрон, который проникнет на автомобильную палубу парома.

Если в прошлом году повреждения были выявлены только в кормовой части шестой палубы, то в этом году выяснилось, что на самом деле повреждены еще и внутренние конструкции и потолок шестой палубы. При этом повреждения затрагивают также седьмую и восьмую палубы. Отмечены крупные деформации на шлюпочной палубе седьмой палубы, на ней нет ни одного спасательного плота и шлюпок. Повреждены крепления многих спасательных плотов.

Исследователям удалось продвинуться на 15 метров вглубь автомобильной палубы, дальше двигаться пока опасно, поскольку можно потерять связь с роботом. Не исключена возможность погружения на палубу и водолазов.