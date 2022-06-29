Руководитель Hyundai: гонщики злы, но кризиса у нас нет

В сложный условиях гибрид i20 вновь продемонстрировал все свои недостатки. Все машины Hyundai развалились, одним из ярчайших примеров стал первый заезд, когда у Тянака остался в руках рычаг переключения передач.

«Разумеется, мы не можем быть довольны итоговым результатом», - сказал Монсе в интервью RTBFile.

«Видел, как вся команда реагировала в выходные, все были разочарованы. Скажем так, за выступление я бы дал два или три балла из десяти, а вот за командный дух – восемь. Но у нас нет кризиса. Нас застигли неудачи, которые было невозможно предусмотреть. Список длинный, многое нужно сделать, мы уже составили планы. Проработали организацию, должны использовать плохой результат, чтобы всем вместе достичь вершины».

Небольшую радость для Hyundai принесла пара нюансов: две машины дошли до финиша, Невилл выиграл по баллам.

«терри, как всегда, напрягся и заработал пять баллов, - сказал Монсе. – Мы должны справиться с гневом гонщиков. Разговаривали с ними на прошлых выходных. Они понимают, что мы хотели сделать и куда движемся. Мы уже прошли полсезона, но мы не сдаемся, потому что автомобили будут теми же и в 2023 и 2024 годах».