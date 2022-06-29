Повышение цен на электроэнергию привело к проявлению интереса к зеленой энергии среди жителей Эстонии. Одной из возможностей производить энергию самостоятельно и улучшить энергоэффективность здания является создание солнечного парка. Эксперты объясняют, на каких условиях можно устанавливать на частные дома солнечные панели и как финансировать эти значительные расходы.
Важно ⟩ На каких условиях можно установить солнечные панели на частный дом
По словам Микка Тоотси, руководителя отдела энергетических услуг Eesti Energia, солнечные панели в долгосрочной перспективе являются выгодным вложением. «Солнечные парки – это не просто новый горячий тренд, а явно выгодная инвестиция в долгосрочной перспективе, которая повысит рыночную стоимость здания. На сегодняшний день затраты на строительство солнечной электростанции снизились, а эффективность и долговечность систем увеличились», – объяснил Тоотси.
«То, что солнечные панели в Эстонии не окупаются, – это миф», – отметил он. По словам Тоотси, в Эстонии меньше прямого солнечного света, чем в некоторых южных странах, но по сравнению, например, с Германией производительность солнечных панелей в Эстонии такая же. В пользу Эстонии говорит и температура воздуха ниже средней, что, в свою очередь, повышает эффективность солнечных панелей.
Производительность солнечной станции зависит от расположения станции, угла и направления панелей по отношению к сторонам света, а также возможных теней.
«Получаемая экономия будет меняться в зависимости от сезона – летом счет за электроэнергию может уменьшиться почти на 95%, а зимой процент ниже. Пик продуктивности панелей обычно приходится на период с марта по поздний август. Месяцы с лучшей продуктивностью обычно апрель и май, когда солнце высоко и температура ниже. Зимой солнце опускается ниже, и поэтому продуктивность ниже, но не отсутствует совсем», – добавил Тоотси.
По словам руководителя отдела энергетических услуг Eesti Energia, кровельный материал не является препятствием для установки солнечных панелей, если конструкция крыши и ее несущая способность находятся в пригодном для установки состоянии. Однако в качестве первого шага он рекомендует заказать расчет несущей способности крыши у проектировщика, так как местные власти также могут потребовать это перед установкой.
Установка солнечных батарей также должна быть одобрена местным самоуправлением. В Строительном кодексе указано, что для возведения, строительства, установки и перестройки сооружения для производства электроэнергии любой мощности необходимо ходатайствовать о разрешении на строительство с уплатой государственного налога и после завершения строительства следует ходатайствовать о разрешении на эксплуатацию.
Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления на основании проекта, подготовленного лицом, зарегистрированным в Регистре экономической деятельности.
Если нет возможности установить солнечные панели на крыше, их можно установить и на земле. «Наземный парк занимает больше места, но, с другой стороны, солнечные панели можно сориентировать в наиболее оптимальном направлении – в основном на юг. Рамы солнечных панелей расположены под углом 35 градусов», – сказал Тоотси. Он добавил, что при строительстве наземного парка необходимо учитывать особенности грунта.
«Например, известняковый грунт повысит цену установки, а на мягкий, влажный или заболоченный грунт нельзя устанавливать солнечные панели. Перед началом строительных работ наземного парка также будет составлен геодезический план участка, чтобы убедиться в пригодности грунта», – пояснил руководитель отдела энергетических услуг Eesti Energia.
Финансовый выигрыш от солнечных панелей происходит от электроэнергии, не купленной в сети, и от перепродажи излишков электроэнергии. «Плата, полученная за электроэнергию, проданную обратно в сеть, отражается в обычных счетах за электроэнергию. Если доход от электроэнергии, проданной в сеть, выше стоимости электроэнергии, купленной из сети, то ежемесячные счета за электроэнергию будут отрицательными. Зимой это можно использовать, например, в качестве взаимозачета. Экономия также должна быть сопоставлена с инвестициями в солнечную электростанцию и эксплуатационными расходами», – сказал руководитель отдела энергетических услуг.
По словам Неле Роосталу, руководителя отдела управления продуктами Inbank, финансировать строительство солнечной электростанции помогают зеленые кредиты, предлагаемые на рынке.
«С зеленым кредитом Inbank можно распределить плату за крупную инвестицию на более долгий период. Поскольку срок службы солнечного парка долгий, можно и выплаты по возврату кредита распределить даже на период до десяти лет», — сказала она.
«Поскольку зеленые кредиты обычно связаны с инвестированием в недвижимость и экономию средств, а не просто с потреблением, они также предлагаются по очень разумной процентной ставке. На данный момент никто точно не знает, насколько высоко могут вырасти цены на энергию в новом сезоне, поэтому в долгосрочной перспективе выигрыш от сэкономленных за счет зеленой энергетики затрат может быть больше, чем сумма, потраченная на проценты по кредиту», – добавила Роосталу.
«О зеленом энергетическом кредите Inbank можно ходатайствовать не только для строительства солнечной электростанции, но и для строительства других решений в области возобновляемых источников энергии, например, для обновления систем отопления или установки геотермального отопления», — уточнила Роосталу.
Также для повышения энергоэффективности недвижимости, например, чтобы утеплить крышу, заменить окна, установить воздушный тепловой насос, а также построить пункт зарядки электромобилей», – описала возможности зеленого кредита Роосталу.
Солнечные панели можно установить в частном доме, если:
● у здания имеется разрешение на эксплуатацию, и информация в строительном регистре соответствует действительной ситуации;
● на крыше достаточно свободной площади, не закрытой высокими деревьями. В качестве альтернативы панели можно установить также на поверхности земли поблизости от здания;
● электрическая система здания безопасна;
● крыша прочная и не потребует реновирования в ближайшие 30 лет;
● здание не охраняется Департаментом охраны памятников старины как памятник архитектуры или культуры.