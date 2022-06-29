Важно ⟩ На каких условиях можно установить солнечные панели на частный дом

По словам Микка Тоотси, руководителя отдела энергетических услуг Eesti Energia, солнечные панели в долгосрочной перспективе являются выгодным вложением. «Солнечные парки – это не просто новый горячий тренд, а явно выгодная инвестиция в долгосрочной перспективе, которая повысит рыночную стоимость здания. На сегодняшний день затраты на строительство солнечной электростанции снизились, а эффективность и долговечность систем увеличились», – объяснил Тоотси.

«То, что солнечные панели в Эстонии не окупаются, – это миф», – отметил он. По словам Тоотси, в Эстонии меньше прямого солнечного света, чем в некоторых южных странах, но по сравнению, например, с Германией производительность солнечных панелей в Эстонии такая же. В пользу Эстонии говорит и температура воздуха ниже средней, что, в свою очередь, повышает эффективность солнечных панелей.

Производительность солнечной станции зависит от расположения станции, угла и направления панелей по отношению к сторонам света, а также возможных теней.

«Получаемая экономия будет меняться в зависимости от сезона – летом счет за электроэнергию может уменьшиться почти на 95%, а зимой процент ниже. Пик продуктивности панелей обычно приходится на период с марта по поздний август. Месяцы с лучшей продуктивностью обычно апрель и май, когда солнце высоко и температура ниже. Зимой солнце опускается ниже, и поэтому продуктивность ниже, но не отсутствует совсем», – добавил Тоотси.