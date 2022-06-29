В Таллинне вспомнят короля мотоспорта Джоуи Данлопа

2 июля 2000 года на кольцевой трассе Пирита во время участия в Большом заезде Kalev погиб многократный чемпион мира по мотоспорту Джоуи Данлоп. Короля мотоспорта вспомнят в субботу вечером парадным заездом по большому кольцу. Он пройдет по маршруту Пирита-Козе, Метсакасти, Рандвере, Таммнеэме, Хаабнеэме, Виймси и обратно на кольцевую трассу к памятнику Данлопу.

«На памятный заезд приглашаются все энтузиасты мотоспорта, спортсмены, любители езды на мотоцикле. Ждем и зрителей, которые захотят наблюдать за мотопарадом», — сказал организатор мероприятия Аллан Амелюшенко. «Памятный заезд – это дань уважения и признание заслуг легенды мотоспорта из Ирландии Джоуи Данлопа, последний старт которого состоялся на легендарной кольцевой трассе в Пирита», — сказал BNS старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Уильям Джозеф (Джоуи) Данлоп — североирландский мотогонщик; кавалер (MBE, 1986) и офицер (OBE, 1996) ордена Британской империи.

Родился 25 февраля 1952 года в городке Баллимони графства Антрим Северной Ирландии в семье, где было семеро детей — четыре девочки и трое мальчиков. От отца унаследовал тягу к технике, что в конце концов привело к занятию мотоциклетным спортом. Его дебют в профессиональном спорте состоялся в 1976 году на «Ямахе» с объёмом двигателя 250 см³. Уже в 1980 году стал участником Формулы ТТ.

Погиб 2 июля 2000 года в Таллине во время гонок, врезавшись в дерево при дождливой погоде. После его смерти был создан благотворительный фонд Joey Dunlop Foundation для обслуживания гостей острова Мэн с ограниченными физическими возможностями. В 2005 году газетой Motor Cycle News был признан пятым величайшим из всех мотогонщиков мира. В 2015 году был признан читателями североирландской газеты Belfast Telegraph величайшим спортсменом.

Памятный заезд пройдет в Таллинне в субботу с 19 до 21 часа. Всех, кто в это время планирует двигаться в районе маршрута парада, просят внимательно следить за движением и соблюдать требования временной организации движения.